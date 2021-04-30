الشارقة يتوج بكأس رئيس الدولة لكرة اليد بالثانية الأخيرة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

توج الشارقة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، خاتمة بطولات موسم 2020-2021 لمرحلة الرجال، عقب فوز الملك على فريق الجزيرة بنتيجة "26/25" في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس على صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، وأضاف الشارقة لقبه الثالث للموسم الحالي، عقب لقب كاس الامارات وبطولة الدوري العام.

وبانتصاره هذا، حافظ الشارقة على لقبه للموسم الثالث على التوالي، وأضاف اللقب الثامن له تاريخياً في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كما انفرد الملك بلقب أكثر الفرق تتويجاً في البطولة التي استهلت موسم 1977-1978، مبتعداً بفارق اللقبين عن كل من الوصل وشباب الأهلي الذين سبق أن توج بالكأس في سبعة مناسبات.

التتويج

وعقب ختام المباراة قام كل من خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة للرياضة ونبيل عاشور رئيس الاتحاد وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعلي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة بتكريم أصحاب الألقاب وبحضور عبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد وراشد الهاملي رئيس شركة الجزيرة للألعاب الرياضية ومن اتحاد اليد ناصر الحمادي وداوود المليح وفيصل الطواش، وتم تكريم اللاعبين عميد اللاعبين المواطنين احمد صقر لاعب الظفرة هداف المواطنين بدوري رجال اليد والجزائري عبد الجليل معاشو لاعب دبا الحصن هداف المحترفين، وحكام المباراة عمر الزبير ومحمد ناصر ونبيل خميس وربيع خميس والمراقب فاضل غلوم والمراقب الإداري سعود صالح، ودرع لسعادة خالد المدفع ودرع الى عيسى هلال ودرع لنادي الوصل، ومن ثم الميداليات الفضية لفريق الجزيرة الوصيف وكأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق الشارقة.

فوز صعب

وجاءت المباراة مثيرة ومتكافئة طوال مراحلها رغم افضلية التقدم وبفاري لا يزيد عن الهدفين للشارقة الا ان الجزيرة كان نداً قوياً وتقدم 9/8، في الشوط والذي انتهى شرقاوي 12/12.

ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقة واستمر التعادل حاضراً بقوة لغاية 22/22 في الدقيقة 23، واستمر التعادل لغاية 25/25 ليخطف المصري علي الزين هدف التقدم في الثانية الأخيرة من عمر المباراة 26/25، وشهدت المباراة البطاقة الحمراء للاعب الشارقة طارق شاهين للخشونة المتعمدة.

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