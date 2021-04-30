«حوراء» تشارك بالدوري العالمي للكاراتيه في البرتغال

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكدت حوراء العجمي لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة ومنتخبنا الوطني أنها تسعى من خلال المشاركة في الدوري العالمي للكاراتيه الذي ينطلق اليوم في البرتغال إلى التأهل لبطولة العالم التي تستضيفها دبي خلال نوفمبر المقبل .

وقالت:شاركت في عدد من البطولات المحلية مؤخراً وكانت اختباراً جيداً سواء لي أو لزملائي اللاعبين، والدوري العالمي بالبرتغال احدى البطولات الكبرى التي أسعى للاستفادة منها في إطار الاستعداد لبطولة العالم بدبي.

وذكرت حوراء«25 عاماً»، أن نادي الشارقة الرياضي للمرأة يقدم لها الكثير من الدعم الذي يساهم في تطوير مستواها وتألقها خارجياً في ظل الاحترافية التي يتعامل بها النادي والدعم المعنوي الكبير من ندى بن عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والجهازين الفني والإداري سواء بالنادي أوبالمنتخب، بجانب المساندة الكبيرة من اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وقالت:أملك العديد من الألقاب الخارجية سواء على المستوى العربي أو الخليجي أو القاري مثل ذهبية العرب والخليج وبرونزية آسيا إضافة إلى العديد من الألقاب المحلية وأركز في الفترة المقبلة على بطولة العالم التي ستقام على أرضنا.

وأكدت ندى النقبي سعي المؤسسة لتطوير كافة اللعبات ومن ضمنها الكاراتيه، وقالت: إن حوراء العجمي من الخامات الرياضية المتميزة والتي تم وضع خطط تطويرية محددة لها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت:إقامة بطولة العالم للكاراتيه في دبي خلال الفترة من 10 حتى 22 نوفمبر المقبل خير دليل على أن هناك تخطيطاً على أعلى مستوى من جانب اللعبة حيث تساهم مثل هذه الأحداث العالمية في إلقاء الضوء وزيادة شعبيتها والإقبال عليها مستقبلاً وهو جهد كبير يقوم به الاتحاد.

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