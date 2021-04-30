بن غدير يفوز ببيرق الناموس

المصدر: دبي-علي الظاهري

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة بيرق الناموس للهجن التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن أسماء الفائزين بالنسخة الرابعة المخصصة لشعارات هجن أبناء القبائل، حيث حلق محمد راشد بن غدير الكتبي بلقب بيرق الناموس «المفتوح» للسنة الثالثة على التوالي بعد انفراده بالصدارة عن جدارة برصيد 200 نقطة وبواقع 19 رمزاً، وجاء في المركز الثاني محمد سهيل بن عويضان العامري برصيد 56 نقطة وبواقع 7 رموز، بينما جاء في المركز الثالث سالم أحمد بن دري الفلاحي برصيد 40 نقطة وبواقع 5 رموز.

وحقق شعار سعيد بن منانة الكتبي المركز الأول في بيرق الإنتاج برصيد 35 نقطة وبواقع 5 رموز، واحتل المركز الثاني سالم أحمد بن دري الفلاحي برصيد 26 نقطة وبواقع 4 رموز، بينما حل في المركز الثالث مظفر محمد بن خموشة العامري 26 نقطة وبواقع 4 رموز.

وجاء إعلان النتائج على ضوء المشاركة في 7 مهرجانات محلية وخليجية أقيمت هذا الموسم في بيرق الناموس المفتوح وهي: «جائزة زايد الكبرى»، مهرجان سمو ولي عهد دبي، مهرجان ختامي الوثبة، ومهرجان ختامي المرموم، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجائزة الملك عبدالعزيز للإبل في المملكة العربية السعودية، ومهرجان ختامي الشحانية، بينما شملت جائزة بيرق الإنتاج المهرجانات السابقة باستثناء مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجائزة الملك عبدالعزيز للإبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز