المصدر: دبي - فائز بجبوج

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة اليد خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، ندوة تثقيفية لمدربي كرة اليد، تحت عنوان تتمة لمحاور دورة المهارات الأساسية وإدارة العلاقات التفاعلية في تدريب المراحل السنية.

ويقدم الندوة المحاضر والمشرف الفني سعيد غريب الشامسي عضو لجنة المدربين في اتحاد اليد.

وكان اتحاد اليد وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي قد نظم ندوتين تثقيفيتين لمدربي اليد يوم الثلاثاء الماضي، لمدة ساعتين من العاشرة ولغاية الثانية عشرة بمنتصف الليل، وحاضر فيها المدرب الوطني سعيد غريب الشامسي.

وفي اليوم أول من أمس أقام الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي ندوة لحكام كرة اليد تحت عنوان قراءة في قواعد اللعب الجديدة على ضوء ما تم تطبيقه في بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت بمصر وقدمها المحاضر الدولي صالح محمد عاشور رئيس لجنة الحكام والقانون بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة اليد، وقام بالتنسيق لجميع الندوات ياسر لبيب السكرتير الفني لاتحاد كرة اليد.

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