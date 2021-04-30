الغـوز بطل سباق الجري للمرة الرابعة في ند الشبا

المصدر: دبي- عدنان الغربي

نجح العداء المغربي أنور الغوز في التتويج بسباق الجري- الفئة المفتوحة للرجال، بدورة ند الشبا الرياضية، مساء أول من أمس، للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في هذا الحدث الرياضي، الذي بات يستقطب أبرز العدائين من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، ولاعبي المنتخبات الوطنية والأندية.

وحقق سباق الجري لمسافة 10 كلم في النسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية نجاحاً كبيراً، ومشاركة واسعة ضمن الفئات الأربع للسباق، وهي المفتوحة للرجال والسيدات والهواة مواطنين ومواطنات.

وحضر فعاليات السباق، الذي تم تنظيمه وفق الإجراءات الاحترازية، وبرتوكول خاص اعتمده مجلس دبي الرياضي سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.

سيطرة

وسيطر العداؤون المغاربة على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الجري- الفئة المفتوحة للرجال، حيث توج أنور الغوز بطلاً للسباق بزمن قدره 30:02.229 دقيقة، ليحصد بذلك لقبه الرابع في تاريخ مشاركاته بالدورة، بعد تتويجه سنوات 2015 و2018 و2019، فيما جاء مواطنه عبد العالي بوعزاوي في المركز الثاني بزمن قدره 30:27.829 دقيقة، ومواطنه إبراهيم السليماني في المركز الثالث محققاً زمناً قدره 30:48.095 دقيقة.

وفي فئة المواطنين هواة رجال لمسافة 10 كلم، جاء بالمركز الأول صالح عيسى الحمادي، الذي حقق زمناً قدره 34:51.714 دقيقة، وحل بالمركز الثاني راشد محمد البلوشي بزمن 35:52.620 دقيقة، وبالمركز الثالث محسن حسن بزمن 36:05.769 دقيقة.

وفي فئة الهواة المواطنات لمسافة 10 كلم، حققت موزة الغفلي المركز الأول، بعدما قطعت المسافة في 44:00.286 دقيقة، وبالمركز الثاني مريم علي بزمن 48:39.677 دقيقة، وبالمركز الثالث هدى النعيمي بزمن 53:44.901 دقيقة. وفي الفئة المفتوحة للسيدات لمسافة 10 كلم، حققت العداءة الإثيوبية إلهام بيتي المركز الأول بزمن 35:24.691 دقيقة، وبالمركز الثاني البريطانية ستيفاني هامفري بزمن 40:40.883 دقيقة، وبالمركز الثالث الفرنسية لطيفة الصاروخ بزمن 41:07.857 دقيقة.

وأقيم السباق في مضمار ميدان وشارع مسقط، وسط إجراءات احترازية دقيقة، التزم بها جميع المشاركين والحاضرين في السباق من الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر. 390 عداء وشارك في سباق الجري 10 كيلو مترات 390 عداء من مختلف الجنسيات والأعمار، ضمن أربع فئات هي الفئة المفتوحة رجال، والفئة المفتوحة سيدات، وفئة الهواة المواطنين، وفئة الهواة المواطنات.

ويحصل الفائزون بالمراكز التسعة الأولى في جميع الفئات على جوائز نقدية، يبلغ مجموعها 320 ألف درهم، بحيث يحصل الفائزون بالمركز الأول في سباقي 10 و5 كلم في كل الفئات على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة بقيمة 7000 درهم، والفائز بالمركز الثالث 5000 درهم، ويحصل الفائزون بالمراكز من الرابع إلى التاسع على جائزة بقيمة 3000 درهم.

حماس

وأكد العداء المغربي أنور الغوز بطل سباق الـ 10كم للفئة المفتوحة أن المنافسة كانت صعبة للغاية حتى الأمتار الأخيرة من خط النهاية، خصوصاً بسبب ارتفاع الرطوبة، الأمر الذي صعب الأمر على الجميع، لكن كان للحماسة والرغبة في الفوز الدور في تحدي كل الصعاب. وأضاف: «عملت في آخر كيلو مترين على رفع الإيقاع والتركيز بشكل أكبر من أجل حسم السباق، والضغط على المنافسين رغم المنافسة الكبيرة خصوصاً أبطال منتخب الإمارات، وأبرزهم عبيد النعيمي وخليفة النعيمي، وغيرهم.

وأشاد العداء المغربي أنور الغوز بمستوى تنظيم دورة ند الشبا الرياضية، مؤكداً أن هذا ما عهدناه دائماً من القائمين على الحدث الرمضاني الأبرز، مؤكداً أن كل الإجراءات الاحترازية، التي تم تطبيقها على الجميع كانت مميزة للغاية، خصوصاً في ما يتعلق بالزحام، حيث كان الأمر ميسراً للغاية، كما وجه بطل سباق الـ 10كم الشكر إلى رجل الأعمال جمال الشعفار على رعايته له ودعمه المستمر، من أجل الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق الألقاب في مختلف البطولات.

وعبر العداء الإيطالي والتر تاريللو ذو الـ 66 عاماً، الذي أنهى سباق 10 كيلو مترات في 42 دقيقة، عن سعادته بالمشاركة في السباق وقال: كان سباقاً جيداً على جميع المستويات التنظيمية والتنافسية، حيث كانت المنافسة قوية، وكانت هذه هي مشاركتي الأولى في دورة ند الشبا، وما أسعدني وجود مشاركين كثيرين في السباق من مختلف الأعمار والجنسيات، وأجد من بينهم العديد من أصدقائي مشاركين، لقد كان السباق تحدياً لي فالمسافة طويلة وكنت أتحدى لياقتي لإنهاء السباق في زمن قصير، وتمكنت من إنهاء السباق بسرعة لأنني أتدرب كل يوم وطوال العام حتى في أيام الصيف وفي عز الحر.

مشاركة دورية

وقال العداء بخيت بشتاوي (63 عاماً) وهو موظف بهيئة الصحة بدبي: أشارك بشكل دوري في مسابقات دورة ند الشبا الرياضية، التي تتميز بالتنظيم الجيد وخصوصاً هذا العام تعاملت بامتياز وبشكل ودقيق مع جائحة «كوفيد 19»، حيث تم تحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع المتسابقين بصورة جيدة، وأُجري فحص لجميع المشاركين والحاضرين قبل المسابقة، وأنا مسرور بالمشاركة والجري لمسافة 10 كلم، وشاركت أيضاً في سباق الدراجات الهوائية 75 كلم.

وتحظى دورة ند الشبا هذا العام برعاية عدد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، ومنهم الرعاة الرئيسيون: سوق دبي الحرة وتكنوتري، والشركاء الاستراتيجيون: شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وقناة دبي الرياضية، وميدان، ونادي الوصل الرياضي، واتحاد الإمارات للدراجات، ومؤسسة وطني الإمارات، والشركاء الداعمون: بوكاري سوت، وأكوافينا، ومجموعة ايه كي آي فيتنيس.

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