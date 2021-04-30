نهائي كأس نائب رئيس الدولة في صالة الوصل اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تشهد صالة نادي الوصل في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، نهائي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي في سيناريو مكرر للمرة الثالثة هذا الموسم بعد أن وصل الفريقان نهائي بطولتي الدوري العام وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وتقاسما الفوز فيهما، حيث نال شباب الأهلي درع الدوري العام فيما ظفر الشارقة بالكأس الغالية، ويسعى كل فريق لترجيح كفته من الإنجازات من خلال النهائي الثالث، لا سيما وبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة هي خاتمة مسابقات موسم كرة السلة، ويطمح الشارقة إلى لقبه التاريخي الأول في هذه البطولة التي انطلقت منذ موسم 2007-2008، فيما يتطلع شباب الأهلي للانفراد بصدارة أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، وانتزاع لقب سادس في مسيرته بعد ألقابه مواسم (2011-2012 و2012-2013 و2013-2014 و2016-2017 و2017-2018)، وفض الشراكة التي تربطه مع النصر برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

ويعول الفريقان على نخبة العناصر الوطنية، وقوة محترفيها الأجانب الذين يعدون الأفضل في الموسم الحالي على مستوى الأندية، إذ يستند مدرب الشارقة عبد الحميد إبراهيم على خدمات الدوليين راشد ناصر وجاسم محمد عمر الخالد ويونس خميس وحميد هاشل، ومن خلفهم الأميركي تايلور ويلكسون الذي يخوض موسمه الرابع مع الشارقة وسبق له التتويج مع الفريق بثنائية الأندية الخليجية الأبطال في نسختيها الأخيرتين، بجانب لقب دوري الموسم الماضي، وكأس رئيس الدولة للموسم الحالي.

النهائي الأول

وعلى الطرف الأخر، يخوض مدرب شباب الأهلي واللاعب السابق في النادي سعيد عتيق النهائي الأول له، بعد أن تسلم الأسبوع الماضي مهام القيادة الفنية بدلاً عن المدرب الإيطالي جورجيو فيالي الذي استغنت عنه إدارة النادي، ويعول عتيق على خدمات زملائه السابقين من نجوم المنتخب بحجم الأشقاء محمد وأحمد عبد اللطيف، وسعيد ومحمد مبارك، ومعهم قيس عمر وطلال سالم وخليفة خليل، بالإضافة إلى صانع الألعاب الأميركي جوستن برونيل، ومن خلفه لاعب ارتكاز المنتخب الألماني مايك زاكير صاحب الـ «210 سنتيمترات».

ختام «رمضانية الشارقة»

وعلى صعيد آخر اختتمت بطولة نادي الشارقة الرمضانية «3 × 3» التي نظمها النادي خلال الشهر الكريم وشهد اليوم الختامي عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ومحمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في النادي وعبد اللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي، وتم تكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز