«نخيل» تحتفل بجائزة البصمة الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت شركة «نخيل» بفوزها بجائزة البصمة الرياضية، ضمن احتفالية تكريم الفائزين بالدورة الثامنة لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني، والتي أقيمت بمقر متحف الاتحاد في دبي، وجاء فوز «نخيل» بجائزة البصمة الرياضية بفضل مبادراتها المستمرة لتعزيز أسلوب حياة متوازن للمجتمع من خلال توفير المرافق الرياضية العصرية التي تعد جزءاً أساسياً في مجتمعات نخيل، حيث تضم مسارات مخصصة لرياضة الدراجات الهوائية والجري وملاعب رياضية وحدائق، ما يوفر الأماكن المثالية للجميع بين سكانها البالغ عددهم 300.000 نسمة، كما قامت منذ تأسيسها برعاية واستضافة الأحداث الرياضية الدولية المرموقة في مجتمعاتها مثل طواف الإمارات العالمي وطواف دبي الدولي والسباقات المحلية للدراجات الهوائية وتحدي الجري للسيدات وبطولات الترايثلون الدولية وسباق بنك دبي التجاري للجري في النخلة، وغيرها الكثير سواء في مشروعها الرائد - نخلة جميرا، وكذلك في جزر ديرة، إلى جانب العديد من الفعاليات الرياضية المجتمعية في مراكز التسوّق.

وتدعم «نخيل» سنوياً تحدي دبي للياقة البدنية 30 × 30 بعدد من الفعاليات الرياضية واللياقة البدنية للموظفين على مستوى الشركة، فضلاً عن الفعاليات المجتمعية المجانية ومناطق الجذب للمقيمين على مدار الحملة التي تستمر لمدة شهر سنوياً.

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