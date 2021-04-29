القيادة الرياضية بالشارقة تحفّز فريقي اليد والسلة

المصدر: فائز بحبوج - الشارقة

شهد عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وعبد اللطيف الفردان، رئيس لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي، تدريبات فريقي كرة اليد والسلة.

ووجهوا كلمات تحفيزية وتشجيعية إلى لاعبي الفريقين من أجل دعمهم والشد من أزرهم قبل خوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، وكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بحضور محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية.

ويخوض فريق اليد نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد أمام الجزيرة اليوم، مجددين الثقة بأبناء الإمارة الباسمة، وهم ليسوا ببعيدين عن تحقيق الإنجازات التي تزخر بها خزائن النادي.

ويلتقي فريق السلة مع شباب الأهلي في نهائي كأس نائب رئيس الدولة يوم الجمعة المقبل، في النهائي الثالث بين الفريقين هذا الموسم 2020 -2021، حيث فاز شباب الأهلي ببطولة الدوري العام لكرة السلة على حساب الشارقة، بينما حصد الشارقة كأس رئيس الدولة لكرة السلة بالفوز على شباب الأهلي.

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