«مرضية» تنتزع ناموس أول أشواط الإيذاع في «الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق - تصوير - أحمد بدوان

انتزعت «مرضية» لمحمد حمد سالم سليم الكتبي ناموس أول أشواط منافسات سن الإيذاع التي أقيمت مساء أمس بالميدان الجنوبي للهجن بالوثبة ضمن فعاليات مهرجان الوثبة لأبناء القبائل 2021.

ونجحت «مرضية» في الحصول على لقب الشوط الأول المخصص للإيذاع المحليات بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 9:09:3 دقائق.

وشهد اليوم الخامس إقامة سباقات الإيذاع على مدار 15 شوطاً شهدت مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الشوط الثاني للإيذاع أبكار مهجنات كسبت «فيافي» لحمد راشد غدير الكتبي المركز الأول بعد أن أنهت المسافة بزمن قدره 9:07:3 دقائق.

وفي الشوط الثالث للإيذاع جعدان محليات فاز «العابر» لعوض عبيد حمد الوهيبي بناموس الشوط بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 9:11:7 دقائق، وأهدى «منذر» مالكه محمد عبدالله بالحب العامري المركز الأول في الشوط الرابع وبزمن قدره 9:10:8 دقائق.

وفي الشوط الخامس كانت «شقراء» لسعيد حميد محمد الجحافي أول الواصلات لخط الختام محققة المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 9:15:1 دقائق، وفي الشوط السادس خطفت «الكايدة» لمهير علي راشد سويلم الكتبي المركز الأول وبزمن قدره 9:13:1 دقائق.

وفاز بالشوط السابع «مهاجر» لسعيد أحمد سعيد حلوة الكتبي والمركز الأول والناموس بعد أن أكمل مراحل السباق بتوقيت قدره 9:11:3 دقائق، وفي الشوط الثامن كان الموعد مع «الواضح» لسهيل سعيد ذويب العامري محققاً المركز الأول وناموس الشوط بزمن قدره 9:13:4 دقائق.

وفي الشوط التاسع فازت «سلهودة» لعبدالله بالطير العامري بالمركز الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 9:13:0 دقائق، وفي الشوط العاشر خطفت «الذيبة» لسلطان حمد مطر عميرة الشامسي المركز الأول وأنهت مراحل الشوط بتوقيت قدره 9:03:9 دقائق، ووصلت «العبية» للرملي حمد راعي الشيجة في المركز الأول وبزمن قدره 9:13:6 دقائق في الشوط الـ 11، فيما كسب «الذيب» لعبدالله عبيد الطماطم العامري المركز الأول وبتوقيت قدره 9:14:6 دقائق.

وأهدى «الصيرمي» مالكه راشد يعروف عامر الهاشمي ناموس الشوط 13 بعد وصوله في المركز الأول بزمن قدره 9:05:6 دقائق، وفي الشوط 14 تصدرت «طماعة» لمحمد سعيد عبيد المزروعي مراحل الشوط بزمن قدره 9:07:8 دقائق.

وفي آخر أشواط اليوم الخامس من مهرجان الوثبة لأبناء القبائل والشوط 15 كان الموعد مع «حربة» لمحمد عبدالله معضد النيادي محرزة المركز الأول وبزمن قدره 9:14:3 دقائق، حصل جميع الفائزين بالأشواط إلى صاحب المركز العاشر على جوائز نقدية قيمة.

تحديات الرموز

وتنطلق مساء اليوم منافسات اليوم السادس لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل وذلك بإقامة 10 أشواط لفئة الإيذاع ترتفع مع أشواطها الأولى والخاصة بالرموز وتيرة التحدي والتنافس، وخصصت اللجنة المنظمة لصاحب المركز الأول في شوط الإيذاع الأبكار المفتوح كأساً + 500 ألف درهم، وفي الشوط الثاني والخاص بالإيذاع الجعدان المفتوح يكسب صاحب المركز الأول بندقية + 400 ألف درهم.

وفي الشوط الثالث يحصل بطل الشوط على كأس + 500 ألف درهم، فيما خصصت اللجنة المنظمة بندقية + 400 ألف درهم، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس على جوائز نقدية تصل إلى 250 ألف درهم في أشواط الأبكار و200 ألف درهم في منافسات الجعدان، ويحصل أصحاب المركز الثالث في أشواط الأبكار والجعدان على 100 ألف درهم، وصاحب المركز الرابع على 50 ألف درهم والخامس 30 ألف درهم.

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