شباب الأهلي والشارقة «نهائي ثالث» في السلة

المصدر: (دبي - البيان)

ضرب فريقا شباب الأهلي والشارقة موعداً بينهما في نهائي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، وهو النهائي الثالث على التوالي بين الفريقين هذا الموسم في بطولات مرحلة الرجال، بعد أن تبادلا السيطرة على ألقاب الموسم، بفوز شباب الأهلي مارس الماضي بلقب بطولة الدوري العام، ونجاح الشارقة في الرابع من الشهر الحالي في الظفر بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وحدد اتحاد السلة موعد المباراة النهائية في العاشرة إلا ربع من مساء غدٍ في صالة نادي الوصل.

وجاء تأهل الفريقين بعد فوزهما في مباراتي نصف النهائي، شباب الأهلي تخطى الوصل بنتيجة 89-75 في لقاء جمع الفريقين على صالة نادي النصر، الشارقة تخطى النصر بنتيجة 92-68 في مباراة استضافتها صالة نادي شباب الأهلي.

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