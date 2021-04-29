«الجري 5 كلم» مسك ختام ند الشبا الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات النسخة الثامنة من دورة ند الشبا الرياضية بإقامة سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات الذي ينطلق في الساعة 10 مساءً.

وتقام منافساته داخل مضمار ميدان ليكون مسك ختام الدورة التي تواصلت على مدار 16 يوماً من الحماس والإثارة والتنافس في 3 مسابقات هي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري المخصصة للهواة والمحترفين من جميع فئات المجتمع، وأقيمت منافساتها وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وكانت فعاليات الجري التي تمثل آخر المنافسات في برنامج ختام الدورة قد انطلقت، أمس، بإقامة سباق 10 كيلومترات الذي شارك فيه عداؤون من مختلف الجنسيات والأعمار من المواطنين والمقيمين والرياضيين المحليين من داخل الدولة فيه فئات، وذلك ضمن فئات عدة، وهي فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء، وشارك فيها لاعبو المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمون.

وسيكون الختام اليوم بسباق 5 كيلومترات الذي يضم فئتين هما فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات.

كما لم يتم السماح بمشاركة من هم دون 18 سنة في جميع الفئات من وقت إقامة السباق، أي من مواليد 28 أبريل 2003 فما دون، كما تم توفير الفحوصات المجانية للتأكد من خلو المشاركين من فيروس «كوفيد 19»، والذي يعد شرطاً أساسياً للمشاركة في المنافسات والحصول على الشريحة الإلكترونية.

تكريم

وستقوم اللجنة المنظمة مساء اليوم بتكريم المؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة والراعية للدورة تقديراً لجهودها في تنظيم الدورة ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع في أجواء آمنة وصحية.

وسيكون من بين الرعاة الذين سيتم تكريمهم الليلة سوق دبي الحرة.

وقال كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: «يسعدنا أن ندعم مرة أخرى دورة ند الشبا الرياضية لعام 2021، والتي تقام سنوياً وتشهد مشاركة واسعة وتطوراً كل عام، ونحن ندرك أهمية هذه الدورة لأنها تعزز رفاهية المجتمعات المختلفة ويسعدنا أن عدداً من موظفينا ينضمون إلى بعض الأحداث الرياضية المدرجة هذا العام».

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