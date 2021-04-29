«دولية الشارقة» أول بطولة شطرنج بحضور اللاعبين تنطلق الليلة

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

يدشّن 40 لاعباً ولاعبة النسخة 26 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج التي تنطلق الليلة وينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعدّ «دولية الشارقة» أول بطولة شطرنجية في الإمارات بحضور اللاعبين منذ بداية انتشار جائحة كورونا.وكشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن تفاصيل البطولة وقيمة جوائزها المالية والإجراءات الاحترازية للبطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أول من أمس، بمقر النادي برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتنطلق البطولة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية أستاذ دولي كبير GM وأستاذ دولي IM وأستاذ اتحاد دولي FM من 15 دولة تتقدمها الإمارات بـ15 لاعباً ولاعبة من بينهم سالم عبد الرحمن وعمران الحوسني.

شكر وتقدير

واستهل الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا المؤتمر الصحافي بتوجيه أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لرعايته للبطولة ولمكارمه الدائمة للنادي وللاعبين وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، لرعايتهما للأنشطة الرياضية بالشارقة.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن «دولية الشارقة للشطرنج» ستكون أول بطولة تقام بحضور جميع اللاعبين فوق سن 18 عاماً بعد أن استمرت البطولات الفترة السابقة بنظام الأونلاين، مشيراً إلى أن إدارة النادي وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة أخذت كل الإجراءات الوقائية .

وأوضح رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن تنظيم هذه البطولة وإعادة الشطرنج إلى الرقعة سيكون مؤشراً إيجابياً لعودة البطولات.

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