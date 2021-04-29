«مربط دبي» يفتتح الموسم الخارجي بالذهب والأفضلية

المصدر: كاشينا، إيطاليا - البيان الرياضي

سجل مربط دبي للخيول العربية فوزاً ذهبياً، وكذلك لقب أفضل مهر، في أول بطولات الموسم الخارجي، خلال بطولة الربيع الدولية للخيل العربية الأصيلة 2021 التي شهدتها مدينة كاشينا بإقليم توسكانا في مقاطعة بيزا الإيطالية، والتي اختتمت مساء أول أمس، بعد يومين من المنافسات الجمالية القوية بين أقوى المرابط العالمية، التي حرصت على الظفر بباكورة ألقاب البطولات الأوروبية لهذا الموسم.

حيث استطاع مربط دبي أن ينتزع بأريحية تامة ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في مسابقات المهور والمهرات بعمر السنة.وأحرز مربط دبي ذهبية المهرات بعمر السنة مع المهرة «دي نرجسية» في أول مشاركة لها، وهي من أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «إيكسالتريس».

كما نالت «دي نرجسية» لقب أفضل مهرة في البطولة، وعلى منوالها تمكن المهر «دي شهار» وهو من الفحل «إكسكاليبور» والفرس «دي شيهانة»، من منح مربط دبي الميدالية الذهبية الثانية بالإجماع في بطولة المهور بعمر السنة، وكذلك لقب أفضل مهر في البطولة، وأحرز مربط دبي فضية المهور بعمر السنة مع المهر «دي فارع» وهو من الفحل «إكسكاليبور» والفرس «إيلي فلامينكا».

ارتياح

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن ارتياحه للنتائج التي حققتها المهور الجديدة من الإنتاج المحلي للمربط في أول بطولات الموسم الخارجي، معتبراً البطولة مفتاحاً ذهبياً لسلسلة من البطولات التي ستشهدها أوروبا تحديداً، وهي بطولات يتوقع أن تعرف تنافساً قوياً.

وذلك بالنظر إلى التطور الهائل في مستويات الإنتاج عالمياً. وقال التوحيدي: «إنها بداية مباركة في أيام مباركة، نحن سعداء بهذا الإنجاز المتميز لمهور واعدة سطرت بالذهب أولى خطواتها في منافسات دولية استقطبت مشاركة أحدث وأجود إنتاج للمرابط العالمية». وأضاف التوحيدي: «كان الموسم المحلي أحد أفضل المواسم، فقد تصدر مربط دبي قيادة المرابط المحلية والخارجية.

كماً وكيفاً في الإنجاز والتميز، ونحن نتطلع لتحقيق أفضل النتائج بإنتاجنا المحلي في الموسم الخارجي الذي بدأ قوياً وذهبياً. وقد أكدت البطولة أن جودة الخيل العربية الأصيلة قد ارتفع مستواها إلى درجات عالية من التطور».

بطولة قوية

من جهته، عبّر عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بحصيلة الإنتاج المحلي للمربط في بطولة دولية، تعد باكورة بطولات الموسم الخارجي.

وقال المرزوقي: «تابعنا باهتمام شديد مختلف أطوار منافسات البطولة، وهي بطولة كانت قوية والتنافس فيها مثيراً، وقد لاحظنا مستويات الجودة الفائقة التي ميزت الخيول المشاركة التي دفعت بها المرابط العالمية المعروفة، إنتاجنا المحلي كان في الموعد ونال الذهب وألقاب الأفضلية، ما يؤكد أنه إنتاج واعد يتوقع له بصمات ذهبية في مختلف مراحله المقبلة».

وأضاف المرزوقي: «الجودة النوعية للإنتاج المحلي لمربط دبي، تظل حافزاً للمربين المتميزين الذين يستهدفون تطوير مرابطهم ودماء خيولهم في سعي للوصول إلى تحقيق إنتاج نوعي.

نهج

قال عبد العزيز المرزوقي مثلما ساهم مربط دبي في تطوير الخيل العربية عالمياً خلال السنوات الماضية، فهو لا يزال وفياً لهذا النهج. ولا يزال الباب مفتوحاً أمام الجميع للاستفادة من موسم الإنتاج الحالي من الفحل النوعي «إف إيه إل رشيم» وابنه الفحل العالمي «دي سراج» والفحل المتميز «دي نائل».

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