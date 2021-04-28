اتحاد كرة اليد يكرم صقر ومعاشو هدافي دوري رجال اليد

المصدر: فائز بحبوج – دبي

قرر اتحاد كرة اليد، بناءً على توجيهات نبيل عاشور، رئيس الاتحاد، تكريم اللاعب أحمد صقر، عميد اللاعبين، 48 سنة، لاعب نادي الظفرة، بصفته هداف اللاعبين المواطنين بتسجيله 96 هدفاً خلال بطولة دوري رجال اليد التي شهدت 20 جولة واللاعب الجزائري عبد الجليل معاشو، لاعب نادي دبا الحصن بفئة المقيمين، لكونه هداف البطولة ذاتها بتسجيله 185 هدفاً.

وسيتم التكريم خلال الحفل الختام لنهائي بطولة كأس رئيس الدولة لكرة اليد المقرر مساء غداً الخميس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر الرياضي.

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