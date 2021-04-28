انطلاق الحملة الرياضية "أنت مساهم في صناعة الأمل" لدعم حملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت الحملة الرياضية "أنت مساهم في صناعة الأمل"، الأولى من نوعها بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، ضمن مبادرة "المجتمع معنا" لجمع التبرعات لحملة "100 مليون وجبة"، التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وتقوم الحملة التي بادرت بها أمل ماجد المهيري، خريجة الدفعة الأولى من برنامج إعداد صناع الأمل ومؤسسة شركة 9714 سبورت للأنشطة الرياضية، على تنظيم سباق للجري يُمنح بموجبه جزء من رسوم كل مشترك في السباق لحملة 100 مليون وجبة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإطعام الطعام للمحتاجين في 30 بلدًا حول العالم، خلال شهر رمضان المبارك.

وشارك في سباق الجري الذي أقيم في الفترة المسائية في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، 200 عداء من جنسيات وفئات عمرية مختلفة، وسط إجراءات احترازية صارمة فرضت اتباع الإجراءات الوقائية لضمان صحة الجميع وسلامتهم، والتي شملت خدمات الإسعاف والطوارئ.

وتهدف حملة "أنت مساهم في صناعة الأمل" إلى إشراك المجتمع وتوعيته حول طرق التبرع الفعالة في حملة "100 مليون وجبة" وتحفيز الطلاب والمشاركين من رواد الأعمال الشباب للمساهمة بطرق خلاقة في التصدي لآفة الجوع في المجتمعات الأقل دخلًا.

مسؤولية شبابية على نطاق الدولة



وقالت أمل ماجد المهيري: "استجبنا كشباب لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمساهمة في حملة 100 مليون وجبة. وقد قام الفريق المعني في شركة 9714 سبورت التي تأسست بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوضع أفكار جديدة ومبتكرة للمساهمة في الحملة الإغاثية من خلال المجال الرياضي".

وأضافت: "إلى جانب مبادرة "أنت مساهم في صناعة الأمل"، تم إطلاق حملة مصاحبة بعنوان "المجتمع معنا" من شركة 9714 سبورت لجمع التبرعات عبر رابط إلكتروني على منصة "يلا غيف" وتدفقت التبرعات خلال الساعات الأولى من إطلاق الحملة، مما سمح لنا بتأمين 80% من المبلغ المنشود حتى اللحظة".

دعوة للجميع

بدوره أكد رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات سعادة الدكتور مثنى غني عبدالرزاق أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حملة "100 مليون وجبة"، الأكبر في المنطقة لإطعام الجوعى، يمكّن كافة شرائح المجتمع وفئاته من المساهمة في العمل الخيري والإنساني الهادف لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في 30 دولة تغطيها الحملة التي تحدث فارقاً حقيقياً في حياة المحتاجين وترسيخ قيم التضامن المجتمعي والإنساني في الأزمات."

ودعا سعادته جميع الطلبة والمنتسبين إلى الجامعة والمجتمع الأكاديمي والثقافي وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في الحملة الأكبر من نوعها لإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك، التي ترسخ قيم العطاء والبذل والتعاون من خلال مبادرة "المجتمع معنا".

مبادرات فردية تصب في خانة الحملة

وكانت مبادرة "المجتمع معنا" انطلقت لتحفيز الشركات والمؤسسات والأفراد والعوائل والمجموعات الرياضية والفنية والثقافية والجاليات على المشاركة الفاعلة في حملة "100 مليون وجبة"، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التبرعات المالية. وتشرك المبادرة التي أُطلقت على منصة "يلا غيف" خريجي برنامج "إعداد صناع الأمل" كمتطوعين مشرفين لتأمين حسن سير المبادرة وبلوغها هدفها المنشود.

حملة "100 مليون وجبة"

وانطلقت حملة "100 مليون وجبة" الأكبر في المنطقة مع بداية شهر رمضان بهدف جمع 100 مليون درهم وتأمين 100 مليون وجبة توزَّع مباشرةً على المستفيدين منها من الجوعى والمحتاجين في 30 بلدًا كائنًا في العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا.

وتنفذ حملة "100 مليون وجبة" مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعنية في الإمارات وفي الدول المشمولة بالحملة.

ونجحت الحملة حتى الآن في جمع تبرعات تفوق الرقم المنشود قدمتها مجموعة كبيرة من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وفئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية، داخل دولة الإمارات أو خارجها.

قنوات التبرع الأربع الأساسية

وتستمر الحملة في استقبال التبرعات حتى نهاية شهر رمضان، عبر الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

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