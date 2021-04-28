«دولية الشارقة» أول بطولة شطرنجية بحضور اللاعبين الليلة

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

يدشّن 40 لاعباً ولاعبة النسخة 26 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج التي تنطلق الليلة وينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعدّ «دولية الشارقة» أول بطولة شطرنجية في الإمارات بحضور اللاعبين منذ بداية انتشار جائحة كورونا، حيث أقيمت جميع الفعاليات الشطرنجية خلال الفترة الماضية بنظام الأونلاين.

وكشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن تفاصيل البطولة وقيمة جوائزها المالية والإجراءات الاحترازية للبطولة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس بمقر النادي برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبحضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي وجمال عيسى المدفع الأمين العام رئيس الجهاز الفني وسعيد العاجل ممثلاً لمجلس الشارقة الرياضي ووهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي وعلي سعيد الجلاف المدير المالي وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وتنطلق البطولة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية أستاذ دولي كبير GM وأستاذ دولي IM وأستاذ اتحاد دولي FM من 15 دولة تتقدمها الإمارات بـ15 لاعباً ولاعبة من بينهم سالم عبد الرحمن وعمران الحوسني، وتستمر فعاليات البطولة حتى السبت المقبل.

شكر وتقدير

واستهل الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا المؤتمر الصحافي بتوجيه أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لرعايته للبطولة ولمكارمه الدائمة للنادي وللاعبين وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، لرعايتهما للأنشطة الرياضية بالشارقة وإلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، كما هنأ نادي الشارقة لكرة القدم بمناسبة صعوده إلى الدور الثاني لدوري أبطال آسيا.

تعاون

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن «دولية الشارقة للشطرنج» ستكون أول بطولة تقام بحضور جميع اللاعبين فوق سن 18 عاماً بعد أن استمرت البطولات طيلة الفترة السابقة بنظام الأونلاين، مشيراً إلى أن إدارة النادي وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وإدارة الأزمات والطوارئ بالشارقة أخذت كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لإقامة البطولة في ظروف صحية آمنة، وإنه سيتم إجراء الفحوصات «بي سي آر» لكل اللاعبين والحكام وفرق العمل قبل 48 ساعة من إعطاء شارة الانطلاق، والالتزام بكل البروتوكولات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة طوال الوقت، كما تم تركيب حاجز زجاجي على طاولات اللعب لضمان عامل التباعد الجسدي.

وأوضح رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن تنظيم هذه البطولة وإعادة الشطرنج إلى الرقعة سيكون مؤشراً إيجابياً وانطلاقة جديدة لعودة البطولات والفعاليات الشطرنجية إلى سالف نشاطها، كما يهدف لتوفير فرصة للاعبي المنتخب الوطني وللاعبي النادي للاستعداد للاستحقاقات المقبلة

وصرح جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي رئيس اللجنة الفنية أن عدد المسجلين في البطولة تجاوز الـ80 لاعباً ولاعبة، لكن اللجنة المنظمة اختارت 40 لاعباً فقط لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن «دولية الشارقة للشطرنج» أصبحت محط اهتمام العديد من كبار اللاعبين في العالم.

وأكد عمر نعمان آل علي أنه بالإضافة إلى سالم عبد الرحمن نجم المنتخب الوطني، ستشهد البطولة مشاركة أسماء شطرنجية كبيرة مثل الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداتسكو من ملدوفا والأستاذ الدولي الكبير غريفاس افستراتوس من اليونان، وسامي خضر من الأردن، وسيتم نقل المباريات بشكل مباشر إلكترونياً لأنها تحظى باهتمام لافت كونها من البطولات القليلة التي تلعب بحضور اللاعبين.

الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي #الشارقة الثقافي للشطرنج يتحدث عن تنظيم النسخة 26 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج أيام 29 و 30 أبريل الجاري و 1 مايو المقبل وهي أول بطولة شطرنجية بالحضور بمشاركة 40لاعبا من كبار أساتذة الشطرنج ووسط إجراءات احترازية مشددة. pic.twitter.com/2IuPQFB0s1 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 28, 2021

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