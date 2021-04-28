بيجوت و«فرانكل» أول عضوين في قاعة مشاهير السباقات البريطانية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

اختارت سلسلة الأبطال البريطانيين الفارس الأسطوري ليستر بيجوت والفحل الشهير «فرانكل» ليكونا أول عضوين في «قاعة المشاهير» والتي تم إطلاقها الأسبوع الماضي مع بداية موسم السباقات البريطانية.

ومن المتوقع أن تصبح عضوية القاعة واحدة من أعلى الجوائز في الرياضة في الساحة الأوروبية، وسيتم الإعلان عن المرشحين الجدد مرتين في السنة مع بداية السباقات الكلاسيكية في مايو وختام الموسم في أكتوبر.

ويعد ليستر بيجوت أحد أهم الفرسان في القرن العشرين، إذ كان أول انتصار له في العام 1948.

واكتسح الفارس الأسطوري عالم السباقات، إذ يملك في رصيده 4 آلاف و493 انتصاراً أبرزها الفوز بالـ«2000 جينيز الإنجليزي»، و«1000 جينيز الإنجليزي»، و«الديربي الإنجليزي»، و«الأوكس الإنجليزي» وغيرها من السباقات.

إنجازات مثيرة

أما اختيار الفحل الشهير «فرانكل» للأمير الراحل خالد بن عبد الله آل سعود مؤسس ومالك إسطبلات «جودمونت» العالمية جاء نظراً للإنجازات القوية التي لم تحطم حتى الآن في السباقات البريطانية، إذ حقق البطل الأسطوري 14 انتصاراً متوالياً دون هزيمة منذ أول مشاركة له العام 2010 وحتى اعتزاله السباقات العام 2012.

ومن أبرز إنجازاته «2000 جينيز الإنجليزي»، و«سانت جيمس بالاس ستيكس»، و«كوين إليزابيث ستيكس»، و«شامبيون ستيكس» وغيرها من الألقاب.

كما أنجب «فرانكل» عدداً من الأبطال الذين سجلوا أقوى الإنجازات في السباقات العالمية.

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