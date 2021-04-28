الإمارات وشرطة دبي يتصدران مجموعتي الكرة الشاطئية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تصدر فريق الإمارات ترتيب جدول المجموعة الأولى لبطولة دوري كرة القدم الشاطئية برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على فريق إكسبو 2020 بخمسة أهداف مقابل أربعة، يليه شباب الأهلي1 (ثانياً)، وشنغهاي (ثالثاً) ولكل منهما 3 نقاط، وبدون نقاط يحل إكسبو 2020 (رابعاً)، وبينونة (خامساً).

في المقابل يتصدر فريق شرطة دبي المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على فريق الرايس سنتر بتسعة أهداف مقابل أربعة، ويليه بنفس عدد النقاط دي أكس بي (ثانياً)، ثم الرايس سنتر (ثالثاً) 3 نقاط، وأيه أف سي (رابعاً) نقطة واحدة، وشباب الأهلي 2 (خامساً)، واتحاد كلباء (سادساً) وكلاهما بدون نقاط.

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