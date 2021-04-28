المرزوقي والشريف يترشحان لرئاسة اتحاد السباحة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

ترشح كل من عادل المرزوقي عن نادي الجزيرة، والدكتور أحمد سعد الشريف عن نادي الوصل، لخوض انتخابات اتحاد السباحة يوم 26 مايو المقبل، على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الذي يقود السباحة الإماراتية في دورة العمل 2020 - 2024.

بينما تقدم لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية، كل من علي الكعبي (الفجيرة)، سعيد عبيد الجسمي (الوحدة)، جمعة البلوشي (العين)، عامر عيسى (النصر)، خليفة الكعبي (دبا الفجيرة)، خالد مراد المازمي (الذيد)، أحمد عبدالله الحوسني (تراث الإمارات)، فيصل عبد القادر المرزوقي (الظفرة)، إسماعيل أحمد الحوسني (بني ياس). ويتنافس على مقعد العضو النسائي، كل من مريم الشامسي من العين، وفاطمة محمد من الشارقة.

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