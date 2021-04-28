«ارتواز» تحلق بكأس اللقايا في هجن أبناء القبائل بالوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تواصلت، أمس، ولليوم الرابع على التوالي، فعاليات مهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل لعام 2021، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة.

وأقيمت المنافسات لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 5 كلم على أرضية الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك على مدار 15 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان في اليوم الثاني الذي تركض فيه فئة اللقايا.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة، المنافسات، وسط حضور عدد كبير من ملاك الهجن، وفي الوقت نفسه الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وعلى صعيد نتائج اللقايا، نجحت «ارتواز» لحمد غانم الهديفي في التتويج بأول رموز اللقايا في المهرجان بعد أن حصدت كأس اللقايا الأبكار المفتوح في الشوط الرئيس الأول.

وفي الشوط الرئيس الثاني المخصص للقايا الجعدان المفتوح، تمكن «نشوان» من انتزاع رمز الشوط والتحليق ببندقية الجعدان مهدياً مالكه كاسب سالم سيف المسافري رمزاً غالياً في الوثبة، حيث سيطر نشوان على مسافة الشوط من البداية وحتى النهاية إلى أن عبر خط النهاية.

وأهدت «سمحة» مالكها سعيد حمد بالدليلة العامري أحد المتخصصين المخضرمين في سباقات الهجن ناموس وكأس اللقايا الأبكار المحليات في الشوط الرئيس الثالث.

وحصد «الحذر» لعلي محمد بن حماد الشامسي الرمز الرابع لسن اللقايا، وتوج ببندقية الجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 7.23.1 دقائق، وهو أفضل زمن سجل على الإطلاق بين المطايا المشاركة في سن اللقايا خلال منافسات أمس. وأقيمت الأشواط الباقية لفئة المحليات والمهجنات، إذ أسفرت النتائج عن فوز «الوسمية» لمحمد مطر بالعور الكتبي بلقب الشوط الخامس.

وفازت «منوه» لحامد محمد سالمين العامري بناموس الشوط السادس، وتوج «شاهين» لعبد الله حمد بن ميا العفاري بناموس الشوط السابع، وفي الشوط الثامن كان «شيبوب» لضاحي عبد الله التميمي على موعد مع المركز الأول، فيما توجت «شواهين» لعلي بن جميل الوهيبي المضمر الشهير بناموس الشوط التاسع.

أما الأشواط من العاشر وحتى الخامس عشر فأسفرت عن فوز كل من: «هملولة» لمحمد خزع بن قرين العامري، «مخيفة» لمحمد أحمد خزع العامري، «مكرم» لمحمد بن قرين العامري، «سراب» لمحمد سالم بن سعيد الدرعي، «هملولة» لحمد خزع بن قرين العامري.

وحصدت الهجن الفائزة في أشواط الرموز جوائز مالية كبيرة، إذ نال الفائز في شوط الكأس نصف مليون درهم، بالإضافة إلى الرمز الغالي، فيما حصد الفائز في شوط الجعدان على 400 ألف درهم، إلى جانب الرمز.

وفي الأشواط من الخامس وحتى العاشرة حصدت الهجن الفائزة بالمركز الأول على 150 ألف درهم، والأشواط الخمسة الأخيرة على 100 ألف درهم. وتنطلق اليوم منافسات سن الإيذاع لمسافة 6 كلم، وذلك على مدار يومين لهذه الفئة، ويقام 15 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون على جوائز مالية بين 100 ألف وألفي درهم، فيما سيكون الصراع غداً على أشواط الرموز لسن الإيذاع.

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