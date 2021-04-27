الشارقة والجزيرة جاهزان لنهائي أغلى كؤوس اليد

المصدر: فائز بحبوج – دبي

تشهد صالة الشيخ راشد بن مكتوم في العاشرة يوم الخميس المباراة النهائية بين فريقي كرة اليد بنادي الشارقة مع غريمه فريق الجزيرة، في لقاء ماراثوني لا يقبل أنصاف الحلول ولا التعويض، وأصبح الفريقان في أتم الجاهزية لتجاوز كل منهما الآخر والفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد والذي يمثل مسك ختام موسم رجالات اليد 2020/2021، ويحسب لاتحاد اليد أن منح مشفى بيور هيلث الراعي الرسمي لأغلى الكؤوس.

وكان فريق اليد بنادي الشارقة قد ضرب موعداً للقاء فريق الجزيرة لكرة اليد في النهائي المنتظر عقب تجاوز الفريقين بنجاح رغم صعوبته دور نصف نهائي البطولة الذي أقيم الاثنين الماضي، بفوز فريق الشارقة على شباب الأهلي 26/22 والشوط الأول 11/9 للشارقة في لقاء الفريقين الذي أقيم في صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء، والذي لم يخلو من الشد والتوتر من طرفي المباراة بما فيه مقعد البدلاء طوال مراحل المباراة، رغم أفضلية التقدم وبالفارق الذي لم يتجاوز الثلاثة أهداف لصالح الشارقة وشباب الأهلي يطارده ويدرك التعادل خلال الشوط الأول ويفرض الشارقة التقدم طوال الشوط الثاني للنهاية السعيدة لأبناء الإمارة الباسمة.

وأدار المباراة الحكمان محمد جمعة ونبيل خميس وعلى الطاولة ياسر النقبي وربيع خميس وَعَبَد الله خميس مراقب فني وعبد السلام ربيع مراقب إداري وشهد المباراة من اتحاد اللعبة ناصر الحمادي ومحمد شريف من شباب الأهلي ومحمد الحصان من الشارقة.

فوز

وفي صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي نجح فريق الجزيرة وبصعوبة بالغة، وفي الدقائق السبعة الأخيرة من تجاوز فريق النصر بنتيجة 30/25 بعد أن فرض أفضلية في الشوط الثاني بتلك الفترة عقب تبادل التقدم خلال شوطي المباراة وخاصة في الشوط الأول بنهايته الإيجابية 14/14, واستمر النصر بفرض التعادل وحتى التقدم لغاية الدقيقة 22 من الشوط الثاني والتي شهدت الطفرة الجزراوية بالتقدم لنهاية المباراة التي أدارها الحكمان إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة نبيل عبد الله وخميس العشر والمراقب جمال الشامسي وشهدها فيصل طواش من اتحاد اللعبة ومن النصر مروان سنكل وسعيد محبوب ومن الجزيرة محمد وعبدالله حسن السويدي وعوض هويشل.

وبذلك يودع بشرف فريقي شباب الأهلي والنصر البطولة عقب مشوار ناجح لغاية دور نصف النهائي ليعلن بنهاية الدور تأهل الشارقة حامل اللقب والجزيرة للمرة الأولى للمنافسة وبطموح مشروع لكلا الفريقين للفوز بأغلى الكؤوس والذي يمثل مسك ختام موسم أقوياء اليد 2020/2021.

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