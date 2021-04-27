الإمارات تستضيف "آسيوية الملاكمة" دعما لحملة التضامن مع الهند

المصدر: وام

قرر اتحاد الإمارات للملاكمة بالتنسيق مع الاتحاد الهندي والاتحاد الآسيوي للعبة استضافة بطولة آسيا للملاكمة في 21 مايو المقبل بصالة لو ميريديان بدبي، والتي كان من المقرر لها أن تقام في العاصمة الهندية نيودلهي في نفس التوقيت، لكن نظرا للوضع الصحي الراهن بالهند المتعلق بـ " كورونا " جرت اتصالات بين الاتحادين الهندي والإماراتي، ورحب الاتحاد الإماراتي باستضافة الحدث في إطار حملة التضامن مع الهند، وباركت الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الآسيوي للملاكمة هذه الخطوة.

ورحب سعادة أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي بإقامة البطولة في الإمارات بهدف إتاحة الفرصة لملاكمي آسيا المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو لخوض تحد كبير يوفر لهم فرصة الاحتكاك القوي والاستعداد الجيد للمشاركة في منافسات الأولمبياد يوليو المقبل بطوكيو، مشيرا إلى أن الإمارات كعادتها تقف مع الدول الصديقة، وتضع كل إمكاناتها في سبيل خدمة الرياضة وقيادة المنطقة والقارة إلى التعافي من آثار " كوفيد 19"، في إطار خطة مدروسة من الحكومة ساهمت في تحويل هذا التحدي العالمي إلى قصص نجاح.

وأكد السيد حسن الحمادي أمين عام الاتحاد الإماراتي للملاكمة أنه تم عرض الأمر على الهيئة العامة للرياضة، التي أكدت توفير كل الدعم لاستضافة هذا الحدث، ومخاطبة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وكافة الجهات المعنية الأخرى لدعم إنجاح الحدث.

ولفت إلى أنه التقى اليوم سعادة سعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة الذي أكد أن الهيئة من جانبها ترحب بالخطوة، وسوف توفر كل عناصر الدعم اللوجيستي للبطولة، بما فيها مخاطبة الجهات المختصة لاستخراج التأشيرات للمنتخبات المشاركة، التي سيتم استضافتها في فندق رويال ميريديان دبي بجوار المطار الدولي، وإقامة البطولة على صالة نفس الفندق.

وتوجه الحمادي بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة وسعادة سعيد عبدالغفار الذي لا يدخر جهدا في إنجاح مشروعات وبرامج الرياضة الإماراتية الهادفة إلى التطوير وتعزيز مكانة الدولة على المستويات الإقليمية والقارية.

ونوه إلى أنه من المنتطر أن تقام بطولة الاتحاد المحلية في دبي نهاية الأسبوع الجاري كبروفة للبطولة الآسيوية .. وقال : " سنعمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء لاستضافة البطولة الآسيوية وإخراجها في أفضل صورة، ومن منطلق حرصنا على التعاون والتعاضد مع الأصدقاء في الهند فسوف يقام الحدث تحت مسمى" البطولة الآسيوية للملاكمة نيودلهي – دبي ".

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