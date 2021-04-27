"أنكل سعيد" بطلا للبادل تنس بدورة ند الشبا

المصدر: البيان الإلكتروني

توّج فريق "أنكل سعيد" بطلا للفئة البرونزية رجال لبطولة البادل تنس بالنسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية التي تختتم فعالياتها غدا، بعد 16 يوما من الحماس والإثارة والتنافس القوي في 3 مسابقات هي البادل تنس والدراجات الهوائية والجري وأقيمت كافة منافساتها وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وحقق فريق "أنكل سعيد" الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبد الرزاق أحمد اللقب بعد تألقهما وفوزهما في المباراة النهائية على الثنائي المكون من حميد غانم الهاجري وفرحان هدّي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و4-6 و5-7.

وجاءت المباراة قوية في المجموعة الأولى من قبل الهاجري وهدي اللذين استطاعا الفوز بنتيجتها 6-3 لكن إصرار فريق "أنكل سعيد" على التدارك مكنه من انتزاع نتيجة المجموعة الثانية 6-4 قبل أن يضع كل خبرته لاختطاف نتيجة المجموعة الثالثة التي جاءت متكافئة وبالرغم من التقدم الثنائي الهاجري وهدّي 5-4 تمكن "أنكل سعيد" من إدراك التعادل 5-5 ثم التقدم 6-5 وحسم النتيجة النهائية 7-5.

كما نجح الثنائي المكون من خافير غارسيا وألكسندر فاركوهارسن في تحقيق لقب الفئة الذهبية عقب فوزهما في المباراة النهائية على حساب مارتن نوتشيزي وغيليرمو فيلافاني بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3.

وحصل الثنائي ايميليو ميساس وماسون خافير على المركز الثالث في الفئة الذهبية بعد تغلبهما في المباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على الثنائي المكون من سعيد المري وكلاوديو بوباديلا بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-2.

وبنهاية المباريات، قام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس بتتويج أبطال وبطلات النسخة الحالية للبادل تنس التي أقيمت في 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال وفئتين برونزيتين للرجال والسيدات والفئة الدولية.

وأثنى الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على المستويات القوية التي ظهرت عليها البطولة في كافة الفئات وبالمشاركة الواسعة، ما يؤكد التطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات، مشيرا إلى أن الملاعب المنتشرة في مختلف مناطق الدولة و التدريبات المتواصلة على مدار العام والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل اتحاد الإمارات للبادل تنس سواء في مجمع ند الشبا أو البطولات التي تقام في الأندية الأخرى، تساهم في رفع المستوى العام للعبة، وقال: المستوى الفني للمباريات جاء قويا هذا العام حتى أني شعرت بقليل من الخوف قبل خوض المباراة النهائية لكننا نجحنا في كسر هذا الحاجز وتقديم الأداء المطلوب الذي مهد لنا طريق الفوز باللقب وأشكر جميع اللاعبين على المستويات القوية التي قدموها.

انطلاق الجري وإشغال جزئي بشارع ميدان

ينطلق سباق الجري في الساعة 10:00 مساء اليوم الأربعاء 28 أبريل، حيث يبدأ المتسابقين من مضمار الخيل داخل ميدان ويمتد إلى شارع مسقط ويستمر المتسابقين إلى شارع ميدان ثم يعودون من الاتجاه الآخر ليعودوا مرة أخرى إلى شارع مسقط ومنه إلى مضمار الخيل مرة أخرى.

وسيكون هناك إشغال كلي من الساعة 10:00 مساء في شارع مسقط من الاتجاهين بداية من فندق ميدان حتى الدوار الكبير المؤدي إلى شارع ميدان، كما سيكون هناك إشغال جزئي في شارع ميدان من الجهة المقابلة حيث ستتمكن المركبات من المرور إلى المخرج اليمين من الدوار الكبير فقط.

ويقام سباق الجري على مدار يومين حيث ينطلق سباق 10 كيلومترات اليوم الأربعاء 28 أبريل فيما يقام سباق 5 كيلومترات غدًا الخميس 29 أبريل، ويسمح بالمشاركة في منافسات بطولة الجري للعدائين من المواطنين والمقيمين واللاعبين المحليين من داخل الدولة، وذلك ضمن عدة فئات حسب كل سباق، وهي سباق 10 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة للمواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للرجال وللنساء ويشارك فيها لاعبي المنتخبات والأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمقيمين، وسباق 5 كيلومترات الذي يضم فئة الهواة المواطنين والمواطنات، والفئة المفتوحة للمقيمين من الرجال والسيدات، ولا يسمح فيها بمشاركة لاعبي الأندية وفرق الشرطة والقوات المسلحة والمدربين العاملين في هذه الجهات، على ألا يقل عمر المشارك في جميع الفئات عن 18 عام في تاريخ إقامة السباق، أي من مواليد 28 أبريل 2003 فما دون.

مالك حسن: دورة ند الشبا تتوافق مع رؤيتنا في تحقيق حياة أفضل للمجتمع

وقال مالك حسن، مدير عام مجموعة (ايه كي آي فيتنس): "يسعدنا أن نكون الراعي الداعم لدورة ند الشبا الرياضية 2021، والتي تتوافق مع رؤية مجموعة ايه كي آي فيتنس جروب، نحن ملتزمون بتحقيق حياة أفضل لكافة أفراد المجتمع من خلال الرياضة واللياقة البدنية، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتضمين الأنشطة البدنية كجزء من حياتهم اليومية، على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم، من المدهش أن نرى المشاركين ومجتمع دبي يجتمعون معًا في هذه البطولة المميزة ".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز