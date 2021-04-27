الشارقة والجزيرة بنهائي كأس رئيس الدولة لليد

المصدر: فائز بحبوج – دبي، تصوير: إبراهيم صادق

ضرب فريق الشارقة لكرة اليد موعداً للقاء فريق الجزيرة لكرة اليد في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل.

وجاء تأهل الفريق للنهائي عقب تجاوزهما بنجاح دور نصف النهائي الذي أقيم اليوم بفوز الشارقة على شباب الأهلي 26/22، والشوط الأول 11/9 للشارقة، في لقاء لم يخلُ من الشد والتوتر من طرفي المباراة، بما فيه مقعد البدلاء طوال مراحل المباراة.

ودانت أفضلية اللعب والتقدم بالنتيجة لمصلحة الشارقة، وشباب الأهلي يطارده ولم يدرك التعادل على أقل تقدير.

وفي صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، نجح فريق الجزيرة بصعوبة في تجاوز فريق النصر بنتيجة 30/25، بعدما فرض أفضلية في الشوط الثاني، عقب تعادل الفريقين بنهاية الشوط الأول 14/14.

وبذلك يودع فريقا شباب الأهلي والنصر البطولة بشرف، عقب مشوار ناجح لغاية دور نصف النهائي، ليعلن بنهاية الدور تأهل الشارقة حامل اللقب والجزيرة للمرة الأولى للمنافسة وبطموح مشروع لكلا الفريقين للفوز بأغلى الكؤوس التي تمثل مسك ختام موسم أقوياء اليد 2020/2021.

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