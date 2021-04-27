راشد الظاهري بطل الكارتينج في إيطاليا

المصدر: (إيطاليا - وام)

فاز نجم الكارتينج الإماراتي الصاعد راشد الظاهري بالمركز الأول في سباق «WSK Super Master»، ضمن سلسلة سباقات بطولة العالم للكارتينج التي أقيمت على حلبة ساوث جاردا بإيطاليا ليصبح رصيده من الإنجازات 4 ألقاب من 5 سباقات خاضها في بطولة العالم للناشئين ، وواجه الظاهري أفضل 88 سائقاً من 33 دولة وانطلق من المركز الأول بالسباق الذي تكون من 17 لفة ،وعبر خط النهاية بفارق 0.960 ثانية عن أقرب منافسيه ليحتفل بانتصاره المزدوج، إذ حصل على كأس الجولة الرابعة من سلسلة WSK Super Master، ولقب «بطولة 2021» عن فئة «Mini» (محرك 60cc) التي سبق أن فاز بها في عام 2019.

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