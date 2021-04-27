«الإمارات» يُتوج بلقب «لييج-باستون-لييج»

المصدر: (بروكسل - البيان الرياضي)

فاز السلوفيني تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات، بسباق اليوم الواحد «لييج-باستون-لييج»، في بلجيكا ليصبح أصغر دراج يفوز بهذا السباق منذ 44 عاماً، متوجاً جهود فريق الإمارات باللقب الكبير.

وقدم بوغاتشار أداءً هجومياً قوياً مكّنه من اعتلاء منصة التتويج في «لا دوايين» متقدماً على عدد من النجوم منهم بطل العالم جوليان آلافيليبه (كويك ستيب)، وديفيد غوادو (غروبما-إف دي جاي)، وأليهاندرو فالفيردي (موفيستار). وقال بوغاتشار: الفوز بهذا السباق، كان أحد أحلامي، أنا سعيد بالنتيجة، لاسيما أنني تمكنت من تحقيقها أمام عدد من أبرز الدراجين في العالم، بفضل لياقتي وقوتي وبعض الحظ.

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