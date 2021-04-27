اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائي كأس الإمارات للقوس والسهم، وذلك في ختام المرحلة الرابعة من تصفيات البطولة التي ينظمها اتحاد القوس والسهم.

أقيمت الجولة في نادي الإمارات لأصحاب الهمم، وعلى ضوء النتائج المتحققة فيها إلى جانب الجولات الثلاث الماضية، قامت اللجنة الفنية في اتحاد القوس والسهم بانتقاء العناصر المتأهلة وترشيح الرماة المتأهلين لنهائي كأس الإمارات الذي سيقام في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، شارك في الجولة الرابعة 34 رامياً ورامية من 9 أندية تنافسوا في 6 فئات رئيسية.

حضر المنافسات وشارك بتتويج الأبطال الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، الذي عبر عن تقديره لجهود الأندية التي تشارك بأعداد ومستويات أقوى على مدار الجولات الأربع الماضية، وسط تطور بالأداء الفني بما يعكس حجم العمل الذي تبذله هذه الأندية بالتعاون مع اتحاد اللعبة الذي يسعى لإقامة هذه البطولات بصورة دورية ومستمرة لإبقاء الرماة على استعداد على مدار الموسم، كما جاءت الخطوة بإقامة نهائي لمن حقق أفضل المراكز في الجولات الأربع الماضية، ليكون حافزاً إضافياً للرماة لتحقيق أفضل النتائج والتواجد في الحدث النهائي لكأس الإمارات الذي سيضم صفوة الرماة الذين سيكونون نواة المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة.

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