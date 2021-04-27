«الظبي» تتصدر أول أشواط اللقايا في ختامي الوثبة

المصدر:
  • أبوظبي – محمد صادق
التاريخ:

تصدرت «الظبي» لحمد سالم العود العامري أول أشواط اللقايا والتي أقيمت، مساء أمس، ضمن منافسات اليوم الثالث لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل، وأحرزت الظبي ناموس شوط اللقايا الأبكار المحليات، لمسافة 5 كلم بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 7:32:8.

وفي الشوط الثاني والخاص باللقايا الأبكار المهجنات كان الموعد مع «ريمة» لأحمد مطر محمد الرميثي، بعد أن وصلت إلى المركز الأول وبزمن قدره 7:28:9، وفي الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات انتصر «النشمي» لسالمين محمد سالمين العامري بالمركز الأول وبزمن قدره 7:28:7.

وفي الشوط الرابع كسب «معتز» لمهدي فهيد مسفر العرجاني المركز الأول في تحدي اللقايا الجعدان المهجنات وبزمن قدره 7:25:9، وحصل الفائزون بالأشواط الرئيسية على جوائز نقدية قيمة وصلت إلى 100 ألف درهم، كما خصصت اللجنة المنظمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي:

فاز بالشوط الخامس «شواهين» لعبدالله حمد سالم العامري بزمن قدره 7:31:5، وبالشوط السادس «جوانا» لعامر علي عامر المري بزمن قدره 7:28:5، وبالشوط السابع «الدولار» لسالم حمد كردوس العامري بتوقيت قدره 7:27:6، وبالشوط الثامن «متعب» لحمد صالح طرشوم العامري بزمن قدره 7:24:5، وفاز بالشوط التاسع «مهمة» لراشد أحمد علي العويسي بتوقيت قدره 7:29:5.

وبالشوط العاشر «احتفال» لخالد غدير بن حمدان الجحافي بزمن قدره 7:37:0، وبالشوط 11 «نسناس» لأحمد عبدالله سعيد فارس الدرعي بزمن قدره 7:32:6، وبالشوط 12 «سياف» لسعيد عبدالله كردوس العامري بزمن قدره 7:33:1، وبالشوط 13 «قصة» لعبدالله سعيد محمد زاهرة الخييلي وبزمن قدره 7:34:7، وبالشوط 14 «الشامخ» لمهير عوض حمد الخاصوني بزمن بلغ 7:31:0.

وبالشوط 15 «هجام» لعلي محمد سعيد الناصري بزمن قدره 7:29:4، وفاز بالشوط 16 «مرزام» لسهيل عبيد محمد العامري وبزمن قدره 7:29:7، وبالشوط 17 «الواعية» لمحمد خميس بالصوب الكتبي بتوقيت قدره 7:31:5، وبالشوط 18 «الذيبة» لعوض محمد الخاصوني الكتبي بزمن قدره 7:33:4، وبالشوط 19 «هملولة» لمنصور خميس بالصوب الكتبي بزمن قدره 7:32:5، وبالشوط 20 «الذيب» جعفر سهيل مرخان الكتبي بتوقيت قدره 7:24:7.

وبالشوط 21 «المتحد» لبخيت محمد بخيت الجربوعي بزمن قدره 7:25:6، وبالشوط 22 «صبا» لمحمد عبدالله غدير الدرعي بزمن قدره 7:33:5، وبالشوط 23 «صدمة» لصالح حمد الدليلة بن لويع العامري بزمن قدره 7:31:0، وبالشوط 24 «الشاهينية» لمحمد زايد محمد المنصوري بزمن قدره 7:36:4، وبالشوط 25 «فزعة» لهادي أحمد حسن الثياء العامري بزمن قدره 7:28:00 دقائق.

تسعيرة

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة عن تسعيرتها المصاحبة لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل والخاصة بفئة الحقايق، ويحصل صاحب المركز الأول في أشواط الرموز لفئة اللقايا الأبكار على 2 مليون درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 1 مليون ونصف درهم، وصاحب المركز الثالث 1 مليون و200 ألف درهم، ومن المركز الرابع إلى العاشر على 1 مليون درهم،.

وفي أشواط الرموز الخاصة باللقايا الجعدان يحصل صاحب المركز الأول على 1 مليون ونصف درهم، والمركز الثاني على 1 مليون و200 ألف درهم، والمركز الثالث 1 مليون درهم، ومن المركز الرابع لغاية العاشر على 800 ألف درهم، ويحصل الفائزون ببقية أشواط الأبكار على 1 مليون درهم، فيما يحصل الفائزون ببقية أشواط الجعدان على 800 ألف درهم.

 
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