«الظبي» تتصدر أول أشواط اللقايا في ختامي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تصدرت «الظبي» لحمد سالم العود العامري أول أشواط اللقايا والتي أقيمت، مساء أمس، ضمن منافسات اليوم الثالث لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل، وأحرزت الظبي ناموس شوط اللقايا الأبكار المحليات، لمسافة 5 كلم بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن بلغ 7:32:8.

وفي الشوط الثاني والخاص باللقايا الأبكار المهجنات كان الموعد مع «ريمة» لأحمد مطر محمد الرميثي، بعد أن وصلت إلى المركز الأول وبزمن قدره 7:28:9، وفي الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات انتصر «النشمي» لسالمين محمد سالمين العامري بالمركز الأول وبزمن قدره 7:28:7.

وفي الشوط الرابع كسب «معتز» لمهدي فهيد مسفر العرجاني المركز الأول في تحدي اللقايا الجعدان المهجنات وبزمن قدره 7:25:9، وحصل الفائزون بالأشواط الرئيسية على جوائز نقدية قيمة وصلت إلى 100 ألف درهم، كما خصصت اللجنة المنظمة لبقية الفائزين إلى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي:

فاز بالشوط الخامس «شواهين» لعبدالله حمد سالم العامري بزمن قدره 7:31:5، وبالشوط السادس «جوانا» لعامر علي عامر المري بزمن قدره 7:28:5، وبالشوط السابع «الدولار» لسالم حمد كردوس العامري بتوقيت قدره 7:27:6، وبالشوط الثامن «متعب» لحمد صالح طرشوم العامري بزمن قدره 7:24:5، وفاز بالشوط التاسع «مهمة» لراشد أحمد علي العويسي بتوقيت قدره 7:29:5.

وبالشوط العاشر «احتفال» لخالد غدير بن حمدان الجحافي بزمن قدره 7:37:0، وبالشوط 11 «نسناس» لأحمد عبدالله سعيد فارس الدرعي بزمن قدره 7:32:6، وبالشوط 12 «سياف» لسعيد عبدالله كردوس العامري بزمن قدره 7:33:1، وبالشوط 13 «قصة» لعبدالله سعيد محمد زاهرة الخييلي وبزمن قدره 7:34:7، وبالشوط 14 «الشامخ» لمهير عوض حمد الخاصوني بزمن بلغ 7:31:0.

وبالشوط 15 «هجام» لعلي محمد سعيد الناصري بزمن قدره 7:29:4، وفاز بالشوط 16 «مرزام» لسهيل عبيد محمد العامري وبزمن قدره 7:29:7، وبالشوط 17 «الواعية» لمحمد خميس بالصوب الكتبي بتوقيت قدره 7:31:5، وبالشوط 18 «الذيبة» لعوض محمد الخاصوني الكتبي بزمن قدره 7:33:4، وبالشوط 19 «هملولة» لمنصور خميس بالصوب الكتبي بزمن قدره 7:32:5، وبالشوط 20 «الذيب» جعفر سهيل مرخان الكتبي بتوقيت قدره 7:24:7.

وبالشوط 21 «المتحد» لبخيت محمد بخيت الجربوعي بزمن قدره 7:25:6، وبالشوط 22 «صبا» لمحمد عبدالله غدير الدرعي بزمن قدره 7:33:5، وبالشوط 23 «صدمة» لصالح حمد الدليلة بن لويع العامري بزمن قدره 7:31:0، وبالشوط 24 «الشاهينية» لمحمد زايد محمد المنصوري بزمن قدره 7:36:4، وبالشوط 25 «فزعة» لهادي أحمد حسن الثياء العامري بزمن قدره 7:28:00 دقائق.

تسعيرة

أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة عن تسعيرتها المصاحبة لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل والخاصة بفئة الحقايق، ويحصل صاحب المركز الأول في أشواط الرموز لفئة اللقايا الأبكار على 2 مليون درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 1 مليون ونصف درهم، وصاحب المركز الثالث 1 مليون و200 ألف درهم، ومن المركز الرابع إلى العاشر على 1 مليون درهم،.

وفي أشواط الرموز الخاصة باللقايا الجعدان يحصل صاحب المركز الأول على 1 مليون ونصف درهم، والمركز الثاني على 1 مليون و200 ألف درهم، والمركز الثالث 1 مليون درهم، ومن المركز الرابع لغاية العاشر على 800 ألف درهم، ويحصل الفائزون ببقية أشواط الأبكار على 1 مليون درهم، فيما يحصل الفائزون ببقية أشواط الجعدان على 800 ألف درهم.

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