مركز الإمارات للتحكيم يقبل احتجاج شباب الأهلي على خلفية مباراته مع العين بكأس اليد

المصدر: فائز بحبوج - دبي

قرر مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اعتبار شباب الأهلي فائزاً في المباراة محل النزاع أمام العين في بطولة كأس الإمارات لكرة اليد.

وكان اتحاد اللعبة قد اعتبر شباب الأهلي مخالفاً للوائح وخاسراً 0/10، بينما أسفرت النتيجة النهائية للمباراة عن فوز شباب الأهلي 29/22.

وعلى ضوء قرار الاتحاد، حُرم شباب الأهلي من الفوز بكأس الإمارات، وجاء قرار مركز التحكيم لمصلحة شباب الأهلي بعد عدة جلسات بين ممثلي الاتحادات وشباب الأهلي ولجنة من مركز التحكيم.

وتسلَّم كل من اتحاد اليد ونادي شباب الأهلي نسخة من القرار، وهناك فترة 15 يوماً لتقديم أي اعتراض على هذا القرار من قِبل اتحاد اللعبة.

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