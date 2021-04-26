إثارة في ختام الرماية والكاراتيه في «رمضانية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حضرت الندية والإثارة في بطولتي الرماية والكاراتيه في ختام النسخة 13 من الدورة الرمضانية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والتي جرت افتراضياً، وحظيت بمشاركة 5 أندية مثلها 45 لاعباً ولاعبة في الرماية، و15 لاعبة في الكاراتيه «كاتا».

وفي مسابقة الرماية مسدس 10 م فردي، فاز بالمراكز الأولى بالترتيب في فئة السيدات، اللاعبات كريمة موقاف، ميره البرغوثي وغاية شهيل، وفي فئة الرجال، أمين مثنى، أحمد الأميري وعثمان البلوشي، وعلى مستوى الفرق، فاز فريقا الذيد «أ» و«ب» بالمركزين الأول والثاني، وحلت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثالث، وفي مسابقة البندقية 10 م فردي، فاز بالمراكز الثلاثة الأولى بالترتيب، سلطان صالح، نورة الكتبي ومروة جوهر.

وفي بطولة الكاراتيه للدرجة الأولى سيدات فوق 18 سنة، فاز بالمركزين الأول والثاني، لجين محمد نبيل ومزدة محمد ناظوري من نادي الشارقة، وفي المركزين الثالث والثالث مكرر، سلامة جاسم وحميده حاجي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وفي الكاراتيه للدرجة الثانية سيدات فوق 18 سنة، فازت بالمركزين الأول والثاني الشقيقتان فرح وتالا حامد عبد الله من نادي دراغون سبورتس، وبالمركزين الثالث والثالث مكرر، خولة خالد من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومريم عبد الرحمن إبراهيم من نادي عجمان.

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وعبرت ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتها بالمستويات التي شهدتها البطولة موجهة شكرها للحكام في البطولتين قائلة: «تاريخ اللعبتين طويل وممتد في بطولة المؤسسة التي أسدل الستار على نسختها رقم 13، وأن الرماية والكاراتيه كان لهما نصيب الأسد من المشاركات خلال السنوات الماضية، ونحرص دائما على تواجدها لوجود خامات جيدة يمكن الاعتماد عليهن في بناء مستقبل متميز في اللعبتين».

وتابعت: «هناك خطط استراتيجية وأهداف نرسمها في مستقبل الرماية والكاراتيه خاصة وأننا نمتلك مواهب مختلفة، وهناك تعاون مثمر للغاية لاكتشاف المواهب من خلال التنسيق مع الاتحادين، وكذلك الدور البارز لمجلس الشارقة الرياضي في دعمنا».

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