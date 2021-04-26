فريق «بي دبليو سي» للدراجات يطوف الإمارات السبع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفاءً باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، أنهى السبت الماضي فريق شركة «بي دبليو سي الشرق الأوسط» المكون من 15 فرداً من راكبي الدراجات من مختلف قطاعات الأعمال بالشركة، الأسبوع الماضي تحدياً أطلقوا عليه «مشروع الممكن 7/7/7»، اجتاز الفريق خلاله خط النهاية في منطقة القدرة بعد جولة استمرت 7 أيام، طاف خلالها الفريق الإمارات السبع قاطعاً مسافة وصلت 700 كيلو متر.

وقالت منى أبو هنا، رئيس شؤون الموظفين في الشركة: نحن فخورون بفريق الشركة الذي أخذ على عاتقه مسؤولية المساهمة في المجتمع انطلاقاً من حرص الشركة على رد الجميل للمجتمعات التي تعمل بها، فنحن تدفعنا القيم، وتقودنا الغايات النبيلة. ورغم أن قطع مسافة 700 كيلو متر ليس بالأمر الهين، فقد استطاع الفريق الحفاظ على صموده طوال الرحلة.

يذكر أن، الفريق الذي شارك في التحدي ضم: دومينيك هولت، شريك في قطاع الصفقات وأوليفر سايكس، شريك في قطاع الثقة الرقمية، وسارة بتلر، مدير أول العطاءات الاستشارية، وأولغا زولوتوفا، مدير فريق خدمة العملاء والأسواق، وإليزابيث هاركنيس، مدير أول في قطاع خدمات الضرائب، وجو عقيقي، مستشار أول في خدمات التدقيق، وكيري لانكستر، مشارك أول في قطاع خدمات الصحة الرقمية، وريشا جوشي، مدير في قطاع الصفقات، وفهيم مفتي، مشارك أول في أكاديمية بي دبليو سي، ورضا برادة، مستشار أول في بي دبليو سي الشرق الأوسط، ومحمد فتح الله، مشارك أول في قطاع الصفقات، ولينا فهمي، مستشار أول لتجارب العملاء، وباتريك تشيبلي، مدير بالشركة، وسيريل ريجلوس، مشارك أول في قطاع خدمات الضرائب، وطلال مقدم، مشارك أول في قطاع الصفقات.

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