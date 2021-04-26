ختام بطولتي نجوم المستقبل ودوري الكاراتيه كاتا للسيدات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

اختتمت مساء الجمعة الماضي بصالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة، بطولتا نجوم المستقبل فردي رجال وسيدات والدوري العام للكاتا سيدات (المؤجلتان) بجدول مسابقات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021، وسط تألق كبير للاعبين ولاعبات الأندية المشاركة وتميز واضح للتنظيم، وسط إجراءات احترازية مشددة ومعتمدة من الهيئة العامة للرياضة والجهات المختصة بالدولة.

وذلك ضمن بروتوكول الأمن والسلامة المطابق لمعايير بروتوكول الفريق الطبي بالاتحاد الدولي للكاراتيه. وتقاسمت 3 أندية صدارة المسابقات هي أندية الشارقة الرياضي والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة الرياضي للمرأة وسط منافسة شديدة وعنيدة من الثلاثة وفي ظهور قوي ومميز لأندية اتحاد كلباء وعجمان ودراجون سبورت بعجمان الأندية القادمة بقوة للمنافسة الموسم القادم.

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