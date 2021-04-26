8 فرق في «رمضانية حمد أبو شبص» لكرة اليد بالشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

انطلقت مباريات بطولة المراحل السنية لكرة اليد الرمضانية والتي تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى حمد أبو شبص، الإداري السابق لكرة اليد بنادي الشارقة الرياضي، والتي شهدت مشاركة 8 فرق من المراحل السنية للعبة بالنادي.

وكانت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة قد أعلنت عن تنظيم هذه البطولة، وكشف عن تفاصيلها جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، مشرف كرة اليد، أنها تقام خلال الفترة من 25 الجاري إلى 1 مايو المقبل، وتتكون من عدد 34 لاعباً من المراحل السنية للنادي المسموح لهم بممارسة النشاط الرياضي وفقاً للبروتوكول الصحي الرسمي من الجهات العليا المختصة للموسم 2020-2021، وتم تقسيمهم إلى 8 فرق على مجموعتين بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

موضحاً، أن كل فريق يتكون من 5 لاعبين وحارس مرمى وعدد مفتوح من الاحتياطيين، ومدة المباراة 40 دقيقة على شوطين، واتخذ كل فريق اسم أحد نجوم فريق رجال اللعبة الحاليين والذين يعتبرون قدوة ونموذجاً ملهماً لأشبال النادي، وهي فرق: «علي زين»، «محمد طاهر»، و«علي ميرزا»، و«طارق شاهين»، و«محمود فايز»، و«إبراهيم القرص»، و«أحمد هلال»، و«فراس محمد»، وذلك لارتباط لاعبي المراحل السنية بنجوم الفريق الأول لكرة اليد.

وفاء

كما أوضح جاسم محمد، أن تنظيم البطولة جاء وفاء لعطاء المغفور له حمد أبو شبص، وتخليداً لذكراه، وهو من أبناء النادي المخلصين، والإداريين المتفانين في خدمة اللعبة بالنادي، وكان يتمتع بمحبة ضمن أسرة اللعبة بالنادي وعلى مستوى الدولة، وإطلاق اسمه على هذه البطولة وسيتم اقامتها سنوياً». وأضاف: «تهدف البطولة إلى إكساب لاعبي المراحل السنية الخبرات من خلال التنافس بين الفئات المختلفة الذين تم اختيارهم بدقة من فرق المراحل السنية التي تتدرب بالنادي، للمساهمة في تعزيز روح المنافسة خلال الشهر الفضيل، في ظل موسم جائحة كوفيد 19، كما يشهد اليوم الأخير من الدورة إقامة مباراة بين مشرفي اللعبة والمدربين ولاعبي النادي السابقين والإداريين بحضور لاعبي المراحل السنية».

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