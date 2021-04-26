راشد الظاهري بطلا لسباقات بطولة العالم للكارتينج بإيطاليا

المصدر: وام

واصل نجم الكارتينج الإماراتي الصاعد راشد الظاهري تحقيق نتائجه المميزة في موسم 2021 ، وأحرز فوزا مهما أمس "الأحد" بحصوله على المركز الأول في سباق سلسلة "WSK Super Master" خلال جولته الأخيرة ليصبح رصيده من الإنجازات 4 ألقاب من 5 سباقات خاضها في بطولة العالم للناشئين هذا الموسم.

وبعد أن قدم راشد نفسه بقوة كأسرع دراج تحت الأمطار الغزيرة في مطلع الشهر الحالي بجولة إيطاليا، كان أمام تحد جديد هذه المرة على الحلبة الجافة عندما واجه أمس أفضل 88 سائقا من 33 دولة حول العالم على حلبة ساوث جاردا الشهيرة في إيطاليا.

وكانت سيطرة الظاهري واضحة في سباق الـتأهل، وأظهر كفاءة كبيرة في القيادة، لينهي السباق في الصدارة ويضمن الانطلاق من المركز الأول بالسباق ما قبل النهائي، الذي تكون من 17 لفة وأنهاه في المركز الأول.

وأعطيت الإشارة لانطلاق السباق النهائي المكون من 17 لفة على مرحلتين، وانطلق الظاهري من المركز الأول لكنه تراجع في بعض الفترات للمركز الرابع، لتدخل المنافسات في دائرة الإثارة، وأثبت نجم الكارتينج الإماراتي راشد الظاهري نفسه من جديد ليستعيد زمام المبادرة من خلال السرعة الفائقة مع الحفاظ على التوازن والتركيز، ليعبر خط النهاية على الكارت رقم 355 بفارق قدره 0.960 ثانية عن أقرب منافسيه ويحتفل بانتصاره المزدوج، حيث حصل على كأس الجولة الرابعة من سلسلة WSK Super Master، ولقب "بطولة 2021" عن فئة "Mini" /محرك 60cc/ التي سبق وأن فاز بها في عام 2019.

وقال راشد الظاهري - بهذه المناسبة - :" سعيد بهذا الإنجاز، وفخور جدا بتكرار انتصاري الذي حققته عام 2019، ولكن هذه المرة في فئة أصعب وأكثر تطورا. شكرا لكل أعضاء فريقي ولكل من يدعمني.. تمكنا من تجهيز الكارت في الوقت المحدد للسباق ما قبل النهائي، وكان علي فقط أن أبقي على تركيزي بشكل كامل في السباق النهائي. أردت أن أظهر مهاراتي وأتمسك بثباتي، وأحاول دائما أن أقدم أفضل ما أملك".

من جهته، قال فاوتسي إيبوليتي البطل السابق للفورمولا 2 ومدرب راشد الظاهري : " لقب سلسلة بطولات WSK Super Master صعب للغاية، والفوز به يحمل قيمة كبرى، بدليل أن عددا قليلا من سائقي الفورمولا 1 الحاليين مثل ماكس فيرستابن وأنطونيو جيوفينازي، سبق لهم أن توجوا به، وحصول راشد عليه للمرة الثانية يعد إنجازا كبيرا خاصة أنه تحقق في فئة OKJ الأكثر تنافسية".

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