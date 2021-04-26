سجال الأهلي والزمالك في اليد يحتدم إعلامياً

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

المواجهات القوية الأخيرة، التي جمعت بين قطبي الرياضة المصرية، الأهلي والزمالك، على ملاعب كرة اليد، حيث تقابلا مرتين خلال أربعة أيام، في ختام الدوري المحلي ونهائي الكأس، أدت إلى تغذية حالة المناوشات بين عشاق الناديين.الثلاثاء الماضي، نجح الزمالك، في اقتناص لقب الدوري على حساب الأهلي بنتيجة (18 ـ 17)، بعدها بأيام قليلة، جاء رد الأهلي بالفوز على الزمالك، السبت، في نهائي كأس مصر بنتيجة (29 - 26).

وجاء عنوان مجلة نادي الزمالك مغلفاً بالتهكم «الكوماندوز أسقطوا يد بيبو»، وهو لقب محمود الخطيب رئيس الأهلي. وبعد تتويج الأهلي بالكأس، قام الحساب الرسمي لكرة اليد بالنادي، بالرد : «الفوز بكأس مصر بدأ من هنا، .. يد بيبو غير قابلة للكسر».

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