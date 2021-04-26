«الظبي» و«جدير» يحصدان أول رموز ختامي الوثبة لأبناء القبائل

أبوظبي ـ محمد صادق

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصلت لليوم الثاني على التوالي فعاليات مهرجان الوثبة لأبناء القبائل للهجن، الذي يقام بمشاركة آلاف من نخب الأصايل لهجن أبناء الدولة.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، منافسات سن الحقايق لهجن الجماعة لمسافة 4 كلم في أرضية الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة.

وعانقت «الظبي» لمالكها عبدالله غصاب راعي الطيرة العامري ناموس الشوط الرئيسي الأول للأبكار المفتوح، وحصدت كأس الشوط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها نصف مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 6.01.8 دقائق، وأهدى «جدير» مالكه سهيل محمد بن نخيرات العامري بندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيسي الثاني، و400 ألف درهم، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.52.5 دقائق.

وشهد اليوم الأخير من منافسات سن الحقايق 20 شوطاً في الفترة المسائية، إذ جاءت المنافسة على أشدها خلال بقية الأشواط، لاسيما وأن اللجنة العليا المنظمة خصصت جوائز مالية قيمة للمشاركين في المهرجان.

وفي الشوط الثالث انتزعت «غزر» لمحنا حمد بن ميا العفاري المركز الأول والناموس بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن قدره 5:59:5، وتصدر «خزن دار» لخالد حمد حميد الجنيبي الشوط الرابع بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 5:54:0 دقائق.

وفي الشوط الخامس توجت «مرضية» لعتيق مطر القبيسي بالمركز الأول بزمن قدره 5:56:7، وفي الشوط السادس استطاعت «راهية» لحمد علي جابر المري الفوز بالناموس بتوقيت قدره 5:01:1، وفي الشوط السابع ظفر«صلهاب» لفهد عبدالله التميمي بناموس الشوط بتوقيت بلغ 5:54:1، وفي الشوط الثامن حازت «متعبة» لحميد سالم النعيمي على المركز الأول بزمن قدره 5:55:3، وفي الشوط التاسع ظفرت «ندى» لمحمد مبارك بن عثيعيت العامري بالناموس بتوقيت قدره 5:56:8، وفي الشوط العاشر ذهب الناموس إلى «الذيب» لمحمد سالم بن سعيد الدرعي بتوقيت قدره 5:55:7 دقائق.

وتقام اليوم منافسات سن اللقايا على مدار 40 شوطاً خلال اليومين الثالث والرابع للمهرجان، إذ يقام اليوم الاثنين 25 شوطاً، يحصل خلالها الفائزون بالأشواط على جوائز مالية تبدأ من 100 ألف درهم، فيما خصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لسن اللقايا للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات في الأشواط الأربعة الرئيسة الأولى، إلى جانب الجوائز المالية للفائزين باللقب في أشواط الرموز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز