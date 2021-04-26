سعيد بن مكتوم يتوج أبطال البادل تنس بند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، أبطال البطولة الدولية للبادل تنس التي أقيمت لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية، وتم تكريم الفائزين بميداليات تحمل شعار عام الخمسين التي أصدرها مجلس دبي الرياضي احتفالًا بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات، كما تزينت أعناق الرياضيين الفائزين في منافسات اليوم الأول والثاني لبطولة الدراجات الهوائية بميداليات الخمسين، وقام بتكريمهم على منصة التتويج كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في سوق دبي الحرة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ونايف جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للدراجات.

وتختتم النسخة الثامنة لدورة ند الشبا الرياضية التي انطلقت 14 الحالي الخميس المقبل، وتقام كافة منافساتها وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

تألق إسباني

حصل الثنائي الإسباني أنتونيو فيرنانديز وجوزي أغارسيا ديسترو على لقب الرجال بعد تغلبهما في المباراة النهائية على مواطنيهما خافيير غارسيا مورا وجيمي مونوز إنريل بنتيجة 7 – 6 و 6- 2، وفي فئة السيدات فازت الإيطاليتان كيارا باباسينا وأوليا سوساريلو بالمركز الأول بعد تغلبهما على الفرنسيتين جيسيكيا جينير وويندي بارسوتي بنتيجة 6-0 و 6-3.

وتقام الليلة المباراة النهائية للفئة البرونزية رجال، حيث يلتقي فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم وعبدالرزاق أحمد مع فريق الثنائي فرحان هدّي وحميد غانم الهاجري.

صراع قوي

من جهة أخرى، انتزع راشد البلوشي دراج فريق «تريك إم 7» لقب سباق الدراجات الهوائية لفئة الهواة المواطنين محققاً زمناً قدره 1:42:41:52 ساعة بعد صراع قوي مع خالد علي ثاني من فريق الشعفار جميرا الذي حل في المركز الثاني بزمن قدره 1:42:41:66 ساعة، وجاء سعيد حسن صفر من فريق شرطة دبي في المركز الثالث بزمن قدره 1:42:42:52 .

وأطلق سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، شارة انطلاق السباق من أمام مركز الصقور والرياضات التراثية بمنطقة ند الشبا، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وعدد من أعضاء اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية.

350

وشارك في السباق 350 دراجاً وجاء قوياً وسريعاً، وتجاوز معدل السرعة 51 كلم في اغلب الفترات، وأظهر الدراجون مستويات عالية بفضل استعداداتهم الجيدة وحماسهم في المشاركة في سباق ند الشبا الذي أصبح يحظى بمكانة كبيرة لدى الهواة الإماراتيين.

وحصل الفائز بالمركز الأول في هذه الفئة على جائزة مالية قدرها 26.400 درهم، والمركز الثاني على 20.400 درهم، والثالث 14.400 درهم، والرابع إلى التاسع على 4.800 درهم.

وبنهاية سباق فئة المواطنين الهواة، اختتمت مساء أول من أمس، بطولة الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في 6 فئات للهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، وسباق فئة الهواة من المواطنات والفئة المفتوحة للسيدات وفئتين من أصحاب الهمم.

جهد كبير

وعبر راشد البلوشي، بطل سباق الهواة المواطنين، عن سعادته بإحراز المركز الأول للسباق، مؤكداً أنه وزملاءه في فريق ترك إم 7 بذلوا جهداً كبيراً من أجل التتويج باللقب، في ظل المنافسة الكبيرة بين جميع المشاركين. وقال: «التتويج أفضل ختام للموسم الحالي لمنافسات الدراجات، ما يعطي دفعة قوية للمشاركة بشكل أكبر في مختلف بطولات الموسم المقبل».

وأشاد البلوشي بمستوى التنظيم والمنافسة في دورة ند الشبا الرياضية، موضحاً أن هذا الأمر ليس بغريب على القائمين على هذه البطولة، التي تشهد زخماً كبيراً في شهر رمضان، وأصبحت أحد أبرز سماته السنوية. وأكد راشد البلوشي أن جميع مراحل السباق شهدت صعوبات كبيرة بين جميع الدراجين المشاركين، وكانت المنافسة طيبة وإيجابية من الجميع، وفي النهاية تمكنا أنا وفريقي من الوصول للهدف المطلوب، فكل الشكر لهم جميعاً على مجهودهم خلال السباق، لافتاً إلى أن كل هذا الدعم يعطي دفعة قوية للجميع من أجل تقديم الأفضل.

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