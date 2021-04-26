عصام عبدالله.. تجربة جديدة مع الدراجات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

انتقل عصام عبدالله لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي العين سابقاً لخوض تجربة جديدة في حياته الرياضية بممارسة ركوب الدراجات الهوائية والمشاركة في سباقات الهواة التي تقام في الدولة، وتقدم المشاركين في سباق فئة المواطنين للدراجات الهوائية والذي أقيم أول من أمس ضمن منافسات دورة ند الشبا.

وكشف عصام عبدالله، عن أنه بدأ ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، عندما كان رفقة الزعيم في معسكره قبل ثلاث سنوات بالنمسا.

وتحدث عصام عبدالله الذي شغل منصب إداري فريق العين في وقت سابق عن تجربته الجديدة في هذه الرياضة قائلاً: «قبل ثلاث سنوات كان لاعبو العين يتدربون على الدراجات الكهربائية، وكنت أشاركهم التدريبات، وبعد العودة إلى مدينة العين بدأت الدراجة الهوائية تلازمني في التدريبات اليومية دون انقطاع، إذ شعرت أنها تساعد في المحافظة على الوزن والتركيز وأيضاً الرشاقة».

إعجاب

وأضاف: «قبل يومين كنت أتابع عبر التلفاز سباق اليوم من دورة ند الشبا للدراجات الهوائية وأعجبت بالسباق والمسارات المُخصصة له واحترافية التنظيم، وشاءت الصدفة أن أتلقى دعوة من نائب رئيس اللجنة المنظمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة بالمشاركة في السباق ولم أتردد للحظة في الموافقة».

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