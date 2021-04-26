الجودو يستعد لأولمبياد طوكيو بكازان غراند سلام

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو أن المنتخب الأول للجودو سيشارك في بطولة كازان غراند سلام الروسية للجودو، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو المقبل ضمن برنامج الإعداد لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021. وأشار إلى أن كازان غراند سلام سوف تكون المحطة الإعدادية قبل الأخيرة للمنتخب الوطني من أجل الأولمبياد، لأن المحطة الأخيرة ستكون من خلال المشاركة في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل.

وحض الدرعي منتخب الجودو خلال اتصال هاتفي بالبعثة على تحقيق أكبر استفادة من معسكره الحالي في مولدوفا، ضرورة بذل كل الجهد خلال الفترة المتبقية من برنامج الإعداد لدورة طوكيو من أجل تحقيق إنجاز أولمبي يعزز مكانة لعبة الجودو في الدولة التي صعدت منصة التتويج الأولمبية في الدورة الأخيرة بريو دي جانيرو، ويعظم من مكتسبات الإمارات في أكبر تظاهرة رياضية بالعالم. واطمأن الدرعي على بدء معسكر المنتخب في المركز الأولمبي بالعاصمة مولدوفا عقب معسكره المفتوح الذي أقامه في الإمارات ، الذي تلا المشاركة الإيجابية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا وحقق فيها اللاعب فيكتور سكرتوف الميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم، فيما احتل زميلة ايفان ريما رينكو المركز الخامس في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم.

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