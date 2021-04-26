مباراتا نصف نهائي أغلى كؤوس اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يلتقي في العاشرة من مساء اليوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر فريقا شباب الأهلي والشارقة ويلعب الجزيرة والنصر، بقلعة الفرسان في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد وتعد المباراة الأولى سيناريو مكرراً بين شباب الأهلي والشارقة. وتفوق الشارقة ذهاباً وإياباً في الدوري ويسعى «فرسان دبي» لرد الاعتبار وإلحاق الخسارة الأولى بالشارقة متسلحاً بدعم صفوفه بالمحترفين العراقي جاسم قصاب والسعودي مجتبى سالم، وفي المباراة الثانية تعتبر كفة النصر الجزيرة متساوية، وتبادلا الفوز في مباريات الدوري.

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