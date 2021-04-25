عاشور يتوج الجزيرة بكأس سيدات اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

توج نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد فريق سيدات كرة اليد بنادي الجزيرة بكأس رئيس الدولة لكرة اليد عقب فوزه بعقر داره في ختام المباراة المثيرة مع فريق سيدات اليد بنادي النصر بنتيجة 30/29 والشوط الاول انتهى نصراوي 16/15 ونجح فريق الجزيرة في قلب نتيجة الشوط وادرك التعادل مع بداية الشوط الثاني والذي شهد تبادل التقدم ليقتنص فريق الجزيرة هدف التقدم والفوز بختام المباراة الماراثونية والتي حبست انفاس الجميع بصالة ارينا بنادي الجزيرة بالعاصمة ابو ظبي.

وكان فريق سيدات الجزيرة قد نجح في تحقيق الفوز بمرحلة ذهاب البطولة يوم الاربعاء الماضي بنتيجة 30/27 وبهذا الفوز يكون فريق الجزيرة قد استعاد اغلى كؤوس كرة اليد للجنس اللطيف عقب موسمين كان بخزائن قلعة العميد النصراوي وبهذا الفوز يحسب لفريق سيدات الجزيرة تحقيقهم ثنائية الموسم 2020/2021.

وعقب ختام المباراة توج نبيل عاشور فريق سيدات الجزيرة البطل بكأس البطولة والميداليات الذهبية وحصل فريق سيدات النصر الوصيف على الميداليات الفضية وتم تكريم حكام المباراة محمد جمعة وسليمان عبد الله واحمد حسين بالهدايا التذكارية وشهد مراسم التتويج عبد الله الكعبي عضو اتحاد اليد راشد الهاملي رئيس لجنة الالعاب الرياضية بنادي الجزيرة والقطبين للجزراوية محمد حسن السويدي وعوض هويشل ومن النصر مروان سنكل نائب رئيس لجنة الالعاب الرياضية بنادي النصر ونسرين بن درويش مشرفة الرياضة النسائية بنادي النصر

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز