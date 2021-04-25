الحقايق تدشن مهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان الوثبة الختامي لهجن أبناء القبائل، الذي يقام على مدار 11 يوماً وحتى 4 مايو المقبل، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء القبائل بمختلف إمارات الدولة.

ودشنت فئة الحقايق المهرجان عبر 30 شوطاً، حيث تقام المنافسات على مدار فترة واحدة فقط، مسائية خلال شهر رمضان، وتوجت «مرموقة» بناموس الشوط الرئيس الأول للحقايق الأبكار، لمسافة 4 كلم في أرضية الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة، حيث قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 5:56:2 دقائق، وفي الشوط الثاني الرئيسي والخاص الجعدان تصدر «هملول» لسعود سالم حمد العامري مراحل الشوط، محرزاً المركز الأول بزمن قدره 5:58:0 دقائق، وفي الشوط الثالث كانت «الشايبة» لحمود هدوب سعيد العامري على موعد مع المركز الأول والناموس، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:53:9، وأهدى «مبشر» مالكه حمد بطي محمد الغفلي المركز الأول في الشوط الرابع، بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 6:00:04 دقائق.

نتائج

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الخامس «الذهيبة» لعويضة حمد سهيل العامري بزمن قدره 5:56:7، الشوط السادس «وهاجة» لأحمد الحزمي قناص العامري بتوقيت قدره 6:06:01، الشوط السابع «مبلش» لنايف محمد روية الخييلي بتوقيت بلغ 5:58:6، الشوط الثامن «منحاف» لمطر عيسى مطر الفلاحي بزمن قدره 6:02:9، الشوط التاسع «ندى» لعبدالله سعيد طارش المسافري بتوقيت قدره 5:59:1، الشوط العاشر «جمران» لسليم حمد سالم الكتبي بتوقيت قدره 5:58:3، الشوط 11 «متعبة» لصالح حمد سالمين العامري بزمن بلغ 5:58:8، الشوط 12 «مرموقة» لحمود هدوب سعيد العمري بتوقيت قدره 6:02:6، الشوط 13 «مليح» لمبارك خميس محمد بالصوب الكتبي بزمن قدره 6:01:5، الشوط 14 «شواهين» لراشد سعيد العليلي بتوقيت قدره 5:58:9، الشوط 15 «الديناريه» لمنصور علي سالم العامري بزمن قدره 5:59:1، الشوط 16 «زاهي» لمحمد سعيد عبيد الزروعي بزمن قدره 6:00:0، الشوط 17 «جلمودة» لسعيد حمد بالأسود العامري بتوقيت قدره 5:59:6، الشوط 18 «معياه» لمنصور علي سالم العمري بزمن قدره 5:59:3، الشوط 19 «مطران» لعبدالله يوعان عبدالله المهيري بزمن قدره 6:02:8، الشوط 20 «شجون» لسعود عبدالله سعيد يروان الشامسي بزمن بلغ 6:02:0، الشوط 21 «شواهين» لعلي محمد علي الفهيدة المري بزمن بلغ 6:02:1، الشوط 22 «الكوبي» لأحمد عبدالله بالطيرة العامري بتوقيت قدره 5:58:2، الشوط 23 «اهتمام» لمحمد سهيل نخيرات العامري بتوقيت قدره 6:00:5، الشوط 24 «الذيب» لمحمد سيف مبارك الخييلي بزمن قدره 5:56:3، الشوط 25 «الشاهينية» لمحمد معيوف سالم الدرعي بزمن قدره 6:00:01 دقائق.

تسعيرة

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة هجن الرئاسة عن تسعيرتها المصاحبة لمهرجان الوثبة لأبناء القبائل، والخاصة بفئة الحقايق، ويحصل صاحب المركز الأول في أشواط الرموز لفئة الحقايق الأبكار على مليوني درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 1.5 مليون، وصاحب المركز الثالث 1.2 مليون، ومن المركز الرابع إلى العاشر يحصل كل منهم على مليون درهم، وفي أشواط الرموز الخاصة بالحقايق الجعدان يحصل صاحب المركز الأول على 1.5 مليون درهم، والمركز الثاني 1.2 مليون، والمركز الثالث مليون، ومن المركز الرابع لغاية العاشر يحصل كل منهم على 800 ألف درهم، ويحصل الفائزون ببقية أشواط الأبكار على مليون درهم، فيما يحصل الفائزون ببقية أشواط الجعدان على 800 ألف درهم.

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