بني ياس يتوج بأغلى كؤوس مبارزة السيدات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سيطرت فتيات بني ياس على ألقاب مسابقات السيدات في ختام منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمبارزة، وحلقت البطلة الأولمبية إيناس بوبكري بلقبي مسابقتي سلاحي الايبيه والفلوريه، ونالت إيمان بن شعبان لقب السابر، شهد حفل الختام بصالة بني ياس المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس وعبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة وسهيل العامري رئيس ﺷﺮﻛﺔ ﺑني ياس للألعاب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ والدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة.

حسم

وحسمت البطلة إيناس بوبكري لقب مسابقة سلاح الايبيه بفوزها في المباراة النهائية على العنود مبروك لاعبة مؤسسة المرأة بالشارقة بنتيجة 15 - 10 فيما حلت كل من عائشة عبيد وزينب الحوسني في المركز الثالث، وفي مسابقة سلاح الفلوريه لم تجد إيناس بوبكري صعوبة في الفوز باللقب وتغلبت بسهولة في المباراة الختامية على زميلتها لاعبة بني ياس نورا البريكي بنتيجة 15 - 3 وحلت كل من شهد خرام «شباب الأهلي» وفاطمه الكعبي «بني ياس» بالمركز الثالث، وفي مسابقة سلاح السابر تفوقت إيمان بن شعبان على شهد خرام بنتيجة 15 - 3 وحلت كل من شما الشحي «الفجيرة» ونورا البريكي «بني ياس» بالمركز الثالث.

نجاح

وعبّر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بنجاح البطولة موجهاً شكره إلى مجلس إدارة نادي بني ياس على استضافته البطولة وتوفير كل مقومات النجاح لها حتى غدت كرنفالاً رياضياً من المتعة والإبداع ممتدحاً اللاعبين واللاعبات المشاركين بالبطولة وموجهاً شكره للأندية التي حرصت على المشاركة في البطولة الغالية.

وأشار إلى أن نادي بني ياس أكد قدرته على استضافة كبريات بطولات المبارزة وتنظيمها باحترافية وبسواعد أبنائنا الموطنين، ما يؤكد نجاح خطط الاتحاد في تأهيل العناصر المواطنة.

ووصف القاسمي نادي بني ياس بأنه عميد أندية المبارزة بالدولة، مشيداً بدعمه لجميع الألعاب الفردية والذي ينبع من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نائب رئيس النادي، وثمّن القاسمي جهود مجلس إدارة النادي وشركة الألعاب الفردية.

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