«العمليات المركزية» بطل الطائرة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

حصدت الإدارة العامة للعمليات المركزية المركز الأول بمسابقة الكرة الطائرة المقامة ضمن الأنشطة الرياضية للمنطقة الأمنية برأس الخيمة، وجاءت إدارة الدفاع المدني ثانياً، ومكتب القائد العام ونائبه، ثالثاً، وقام العميد عبدالله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة بتوزيع الجوائز على الفائزين، مؤكداً أن البطولة تعكس اهتمام وزارة الداخلية وقيادتها الرشيدة بمختلف الفعاليات الرياضية إيماناً منها بدور الرياضة في إعداد الشخصية الشرطية المتكاملة لما لها من دور كبير في غرس الثقة بالنفس وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين جميع منتسبي الوزارة ورفع مستوى اللياقة البدنية ونشر الوعي الرياضي بينهم.

أقيمت البطولة ضمن احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي، ووسط إجراءات احترازية حفاظاً على سلامة المشاركين، وحضرها العقيد ركن عبدالله بن سلمان النعيمي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والرائد عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز