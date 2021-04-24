الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر إلى نصف نهائي اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

بلغ كل من الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد الليلة عقب تجاوزهم دور ربع نهائي البطولة، بفوز سهل للشارقة على الوحدة 35/19، ومثله فوز شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة 31/25، وبصعوبة بالغة وبالوقت الإضافي الثاني نجح فريق النصر من تجاوز غريمه التقليدي فريق الوصل 31/30، في الديربي الذي شهدته صالة الشيخ مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى 24/24.

إثارة وتحدٍّ واحتجاجات

وشهدت صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل ديربي العاصمة والذي انتهى بفوز فريق الجزيرة على غريمه فريق العين بنتيجة 30/28، في ختام اللقاء الماراثوني والذي لم يخلو من الشد والتوتر والبطاقات الصفراء والحمراء على الفريقين، وجاءت المباراة والاهداف سجالاً هدف هنا ومثله هناك لغاية آخر تعادل 8/8 ويتقدم بعدها الجزيرة وينهي الشوط الأول 11/18.

وحافظ الجزيرة على افضلية التقدم طوال الشوط الثاني رغم مساعي فريق العين والتي اثمرت عن تضيق الفارق الى هدفين أكثر من مرة وينجح في النهاية فريق الجزيرة بالفوز 30/28، بختام اللقاء الذي برز بشكل لافت حارس الجزيرة احمد حسن، ويحسب لتدخلات عبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد المراقب الإداري وجمال الشامسي المراقب الفني بمساعدة الحكمين عمر الزبير وياسر النقبي ومعهما خلود صافية ومحمد امام، بوصول المباراة لبر الأمان وسط الاحتجاجات والاعتراضات معظم فترات المباراة من اللاعبين ومقاعد البدلاء.

نصف النهائي

وسيلتقي يوم الاثنين في 26 الشهر الجاري بدور نصف النهائي فريقي الشارقة مع شباب الأهلي، والمباراة الثاني تجمع بين فريقي الجزيرة والنصر لتحديد الفائزين طرفي نهائي أغلى الكؤوس يوم الخميس في 29 ابريل الجاري.

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