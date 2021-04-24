الوحدة بطل الكبار في دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق فريق الوحدة المركز الأول لفئة الكبار في منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، التي أقيمت بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية محققاً 5120 نقطة، وجاء العين ثانياً وبني ياس ثالثاً، وتصدر فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فئة الناشئين تحت 16عاماً بـ 5770 نقطة، يليه الوحدة ثم العين، فيما حقق العين المركز الأول في فئة الشباب تحت 18 عاماً بـ 7280 نقطة وجاء بني ياس ثانياً والوحدة ثالثاً.

حضر المنافسات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وطارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة.

وأشاد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو بالتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية والأكاديميات، مثنياً على حرص الأندية على ترجمة رؤية الاتحاد حول الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتأسيس قاعدة صلبة للمواهب، وأكد أن المستوى الفني الكبير الذي باتت تتمتع به بطولات الاتحاد تجلى واقعاً ملموساً من خلال الأداء الفني الرفيع الذي قدمه الأبطال على البساط، وقال: دوري نائب رئيس الدولة للجوجيتسو أصبح من أهم البطولات الإقليمية والعالمية، ويواصل استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين، وهو ما يعكس إصرار وعزيمة مختلف اللاعبين والأندية على خوض المنافسة والتحدي.

وأوضح البطران أن ما تضمنه الدوري من مستوى فني كبير أفرز عدداً جيداً من المواهب وهو أمر يصب في صالح المنتخب وتوسيع الخيارات أمام جهازه الفني بخصوص اختيار اللاعبين لتمثيل الدولة مستقبلاً.

وعبّر اللاعب عبد الرحمن المرزوقي من نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والذي ينافس في فئة الناشئين تحت 16 سنة عن سعادته بتحقيق الفوز في الجولة ومساعدة ناديه على التقدم بثبات في البطولة الغالية، مؤكداً أنه استعد جيداً للمنافسات بمساعدة الجهاز الفني، وأشار إلى أنه حرص على تطبيق توجيهات مدربه واستخدم تقنيات مبتكرة ساعدته على تخطي أكثر من خصم صعب.

وأكد اللاعب فرج خالد العولقي من نادي بني ياس للجوجيتسو «فئة الشباب تحت 18 سنة» أن الدوري بطولة مثالية لإعداد اللاعبين للاستحقاقات العالمية المقبلة، وقال: تفوقت في النزال الختامي على أحد اللاعبين البرازيليين المتمرسين في اللعبة، وهي نتيجة حتمية للأداء المتطور الذي يتمتع به لاعبو الإمارات

وقال خالد الشحي من نادي العين للجوجيتسو «فئة الكبار فوق 18 سنة» إن لاعبي نادي العين يسيرون على الطريق الصحيح وقطعوا نصف المشوار نحو التتويج، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من العمل والتركيز لمواصلة التألق.

وأشاد الشحي بدور البطولة الرائد في تأهيل أكبر عدد من اللاعبين المواطنين للمنافسة في البطولات العالمية.

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