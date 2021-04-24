أحمد صقر يتصدر الهدافين المواطنين في دوري اليد

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

تصدر أحمد صقر لاعب الظفرة قائمة الهدافين المواطنين بدوري رجال اليد بتسجيله 96 هدفاً، وهو أقدم لاعبي الدوري (46 سنة)، وحل ثانياً بفئة المواطنين سعود سليمان لاعب الجزيرة (92 هدفاً) يليه إبراهيم البلوشي «العين» برصيد 90 هدفاً، وتصدر الشاب الجزائري عبد الجليل معاشو لاعب دبا الحصن «فئة المقيمين» هدافي البطولة بشكل عام برصيد 185 هدفاً، فيما حل وصيفاً البوسني اساك اومير «العين» برصيد 163 هدفاً، وبفئة أبناء المواطنات جاء حسن بن أنور البلوشي «بني ياس» في المركز الأول برصيد 118 هدفاً، وفي فئة مواليد الدولة حقق المصري محمود فايز نعيم «الشارقة» المركز الأول برصيد 102 هدف.

جاء ذلك خلال إحصائية أصدرها اتحاد كرة اليد بختام بطولة دوري رجال اليد لهذا الموسم والذي أقيم خلاله 110 مباريات على مدار 22 جولة، وشارك في تسجيل الأهداف 207 لاعبين من أصل 220 لاعباً تم تسجيلهم في كشوفات الأندية الـ11 المشاركة في البطولة.

الأقوى والأضعف

وسجل لاعبو الشارقة بطل المسابقة بالعلامة الكاملة 60 نقطة، وبلا هزائم 627 هدفاً، ودخل مرمى الفريق 403 أهداف خلال 20 مباراة، ويعتبر فريق الظفرة الأقل تسجيلاً برصيد 464 هدفاً والأضعف دفاعاً بدخول مرماه 583 هدفاً وحقق فوزاً وحيداً جاء على حساب دبا الحصن، وبلغ رصيده 23 نقطة بالمركز الأخير.

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