اختتام رمضانية السباحة بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

اختتمت بطولة السباحة الرمضانية الأولى في الفجيرة التي أقيمت تحت رعاية وحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة وبتنظيم نادي الفجيرة للتنس وفريق الفجيرة للسباحة وفريق تراثيون الفجيرة وشارك فيها أكثر من 80 سباحاً من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار والجنسيات.

وأعرب عبد الغفور بهرزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، مدير اللجنة المنظمة للبطولة، عن شكره للشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الثقافة والإعلام في الفجيرة ورئيس نادي الفجيرة للتنس على دعمه المتواصل.. كما توجه بالشكر للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة على حضوره البطولة ورعايتها.

وأكد أن النادي مستمر في تنظيم مثل هذه النشاطات الرياضية بالإضافة إلى النشاطات الثقافية والمجتمعية.. مشيراً إلى استضافة إدارة نادي التنس معرضاً فنياً الشهر المقبل.

من جانبه قال صلاح الحمد مدير عام نادي الفجيرة للتنس إن البطولة شهدت نجاحاً تنظيمياً كبيراً بشهادة المشاركين والمشاركات واللجان الفنية والإدارية وتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه البطولة.

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