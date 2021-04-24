الأولمبية تشارك باجتماع تسجيل وفود دورة طوكيو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية صباح الأربعاء الماضي بالاجتماع المبدئي لتسجيل الوفود الذي عقد عن بُعد مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام بطوكيو خلال الفترة (23 يوليو - 8 أغسطس) من العام الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى آخر المستجدات والجوانب المرتبطة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال المنافسات وأثناء الإقامة في القرية الأولمبية، مع التأكيد على التزام الوفود المشاركة بتعليمات التواجد في مختلف المواقع والمنشآت الرياضية، وتعليمات السفر والمدة المسموحة لتنظيم المعسكرات التي تسبق الانطلاق الفعلي للمسابقات الرياضية.

وتناول الاجتماع استعراض التشكيل العددي للوفود المشاركة والتأكد من تطبيق التقليص للوفود في ضوء اتباع الإجراءات الواردة من اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية وتماشياً مع البروتوكولات الصحية المعتمدة، لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي بين الرياضيين وكل البعثات طوال فترة الحدث.

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