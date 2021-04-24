النصر والجزيرة في نهائي كأس سيدات اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يحل فريق سيدات كرة اليد بنادي النصر ضيفاً في العاشرة مساء اليوم على فريق سيدات كرة اليد بنادي الجزيرة في لقاء إياب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسيدات اليد، والتي تمثل ختام بطولات موسم سيدات اليد 2020 -2021.

وكان فريق الجزيرة قد نجح في استعادة لقب بطولة الدوري العام لسيدات اليد بعد غياب سنتين بخزائن القلعة الزرقاء، عقب فوزهن بصعوبة في فاصلة البطولة والختامية بنتيجة 29 -28.

وكانت بنات الجزيرة قد اقتنصن فوزاً صعباً على فريق سيدات النصر بعقر دارهن في ذهاب بطولة رئيس الدولة بختام المباراة الماراثونية وفي شوطها الإضافي الرابع، والتي أقيمت الأربعاء الماضي وانتهت بنتيجة 30 -27، وبذلك قطعن نصف الطريق نحو استعادة اللقب الذي توجت به نواعم النصر على مدار الموسمين الماضيين.

فوز أو تعادل

وسيسعى طرفا المباراة لتحقيق الفوز حتى لو جاء على حساب الأداء، ويخوض فريق الجزيرة المباراة متسلحاً بالمعنويات العالية، والتي فرضتها بنات فخر أبوظبي هذا الموسم بفوزهن المتكرر على منافسهن التقليدي فريق النصر، والذي سيسهل من مهمة الفريق الذي سيخوض المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل على أقل تقدير، هذا إلى جانب الاستفادة من عامل الأرض.

العميد والنصر

وبالتأكيد يدرك فريق النصر صعوبة المهمة عندما يواجه فريق الجزيرة بعقر داره في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول لبنات العميد، ولا بد من الفوز حيث يمثل الفرصة الوحيدة لتحويل اللقب إلى المباراة الفاصلة، ولتحقيق ذلك الهدف لابد من استثمار كل الفرص وعدم التسرع والتفريط بها كما حدث في مباراة الذهاب، والتي دفعت بنات النصر ثمناً باهظاً بخسارة المباراة بعقر دارهن، وصعبت من مهمتهن اليوم والتي ستضعهن تحت ضغوط كبيرة لرد الاعتبار والفوز لتجديد الفرصة للمحافظة على اللقب، وعدم فقدانه كما حدث في بطولة الدوري.

تعادل الكفتين

وتعتبر أوراق الفريقين متشابهة لدرجة كبيرة من حيث اللاعبات المواطنات إلى جانب المحترفات والمقيمات واللواتي يشكلن الورقة الرابحة بالفريقين، وأبرزهن بفريق النصر البرازيلية ماريجا كوسانيك والرومانية اماندا ميديروس، وباتريشيا سيلفا إلى جانب قائدة الفريق روضة قطامي ونوره سالم.

والأبرز بفريق الجزيرة والأخطر وصاحبة أعلى حصيلة من الأهداف الرومانية جوفانا بيتروفيتش، والمصرية أماني حسين وزميلتها شيماء عماد الدين ونوال مبارك، وسيكون للجهاز الفني للفريقين من خارج حدود الملعب دور كبير في تسيير دفة فريق النصر من خلال المدرب البحريني سيد رضا ومعه إبراهيم جاويش وبحضور الإدارية فاطمة جبر والمشرفة نسرين بن درويش، بينما يقود فريق الجزيرة المدربة الجزائرية نسيمة ضوب ومعها المشرفة عبير السويدي.

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